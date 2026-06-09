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Boqueixón

Boqueixón invertirá 120.000 euros en la mejora del acceso al polígono de Camporrapado

La actuación incluirá la renovación del firme, la ampliación del vial y nuevas infraestructuras para mejorar la recogida de aguas y la seguridad peatonal

Redacción
09/06/2026 16:49
Una vista aérea del poligono Camporrapado
Una vista aérea del poligono Camporrapado
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El Concello de Boqueixón ha obtenido una ayuda de 120.000 euros de la Consellería de Economía e Industria para mejorar la red viaria de acceso al polígono empresarial de Camporrapado.

La actuación contempla el fresado previo del firme sobre una superficie de 2.185 metros cuadrados, la reparación de baches mediante grava y tratamiento asfáltico semiprofundo y la posterior aplicación de una capa de aglomerado en caliente.

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Además, el proyecto prevé la ampliación del vial en una superficie de 160 metros cuadrados. Para mejorar la recogida de aguas pluviales, se ejecutará una rigola de hormigón de 20 centímetros y se instalarán 415 metros de tubería con sus correspondientes pozos de registro y arquetas con sumidero. Sobre esta canalización se construirá también una cuneta de seguridad destinada al tránsito peatonal.

Las obras se completarán con el pintado de la señalización horizontal y la colocación de dos señales de stop.

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Esta intervención se suma a las mejoras realizadas a finales de 2025, cuando Concello y Xunta invirtieron otros 60.000 euros en la mejora de varios caminos del entorno del polígono y en la construcción de una senda peatonal de cerca de 200 metros de longitud.

Con anterioridad, en 2022, ambas administraciones habían destinado 150.000 euros a la preconexión de las propiedades anexas a la red municipal de saneamiento y a la mejora de los entronques con la carretera AC-960.

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