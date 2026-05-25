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Boqueixón

La SD Compostela se lleva el IV Torneo F11 Sub 12 Vedra-Boqueixón

El campeonato reunió a 12 equipos y más de 200 jóvenes futbolistas en los campos de Vedra y Boqueixón

Redacción
25/05/2026 17:10
El campeón levanta el trofeo tras ganar al Villestro
El campeón levanta el trofeo tras ganar al Villestro
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La SD Compostela se proclamó campeona del IV Torneo F11 Sub 12 Vedra-Boqueixón ED, disputado el pasado sábado en los campos municipales de O Forte, en Boqueixón, y Manuel Silva y O Coto, en Vedra.

En este último campo tuvo lugar la gran final, en la que la SD Compostela se impuso por 3-0 a la SD Villestro en un encuentro mucho más igualado de lo que refleja el marcador final.

La competición reunió a un total de 12 equipos, divididos en tres grupos de cuatro conjuntos, que disputaron durante la mañana la fase inicial del torneo para definir los cruces de las eliminatorias de la tarde.

Además del triunfo de la SD Compostela y el subcampeonato de la SD Villestro, las Escolas Deportivas Vedra-Boqueixón lograron la tercera posición tras imponerse en la final de consolación a la ED Xuventude Oroso.

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La entrega de trofeos estuvo presidida por los alcaldes de Boqueixón y Vedra, Ovidio Rodeiro y Carlos Martínez, acompañados por concejales de ambos municipios y por el exjugador del Deportivo Donato Gama da Silva, que fue uno de los grandes protagonistas de la jornada y despertó la admiración de pequeños y mayores.

La presencia del brasileño se enmarca en el acuerdo firmado entre la Escola Donato Tecnificación y la Escola Deportiva Vedra-Boqueixón para la celebración del IX Campus Donato, que tendrá lugar del 29 de junio al 3 de julio.

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La organización destacó además la colaboración de más de 80 personas voluntarias y el récord de participación alcanzado este año, con más de 200 niños y niñas compitiendo en los distintos campos de Vedra y Boqueixón.

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