Boqueixón abre la convocatoria de ayudas a familias por nacimiento, acogida o adopción

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El Concello de Boqueixón ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas destinadas a sufragar parcialmente los costes derivados del nacimiento, acogida o adopción de menores empadronados en el municipio. Se trata de una convocatoria puesta en marcha por primera vez en 2021 y que contempla una cuantía de 400 euros por familia.

El Concello destina a esta iniciativa un total de 8.000 euros, “ampliables se fose preciso”, señala el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, quien explica que “deste xeito queremos axudar non só ás familias cos gastos da crianza senón tamén apoiar ao noso comercio local”, ya que el gasto deberá realizarse en empresas radicadas en el municipio.

Durante el ejercicio 2025, Boqueixón concedió un total de seis ayudas, por un importe de 2.327 euros. Estas subvenciones se concederán con independencia de la renta familiar. La cuantía será de 400 euros por cada menor nacido, acogido o adoptado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. En caso de acreditar una discapacidad igual o superior al 33 %, la ayuda ascenderá a 500 euros.

Para acceder a estas ayudas será necesario que la familia esté empadronada en Boqueixón en el momento de presentar la solicitud y mantenga el empadronamiento durante un mínimo de tres años. También será requisito no tener subvenciones pendientes de justificación con el Concello ni incurrir en ninguno de los supuestos de prohibición establecidos por la ley.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica municipal o de forma presencial en el Registro General del Concello.