Oural estrena la distinción de Festa de Interese Turístico de Galicia con una multitudinaria Festa das Carrozas do San Cidre

La fiesta celebra ya su 52 edición este año, la primera como Festa de Interese Turístico Cedida

El campo de la fiesta de Oural se quedó pequeño para disfrutar de la 52ª edición de la Festa das Carrozas do San Cidre. Una edición marcada por su declaración como Festa de Interese Turístico de Galicia, “da que tendes que presumir con orgullo porque non poucas festas poden tela”, aseguró el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, quien afirmó que “estamos nunha festa francamente excepcional”.

Estas declaraciones se realizaron durante el pregón y la entrega de premios a las mejores carrozas, en un acto en el que el conselleiro estuvo acompañado por el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro; el presidente de la Asociación das Carrozas do San Cidre, Alejandro Pena; el presidente de la Comisión de Fiestas del San Cidre, Antonio González; la actriz y presentadora María Mera, como pregonera; y Javier do Nervioso como maestro de ceremonias.

Román Rodríguez destacó que “detrás de cada carroza hai moito traballo colectivo, moita convivencia e iso é algo que falta nos nosos días: algo que nos una e nos dea unha visión común. Sodes un exemplo de colaboración, convivencia e de ser festeiros. Iso é a cultura de Galicia”.

Asimismo, puso en valor tanto el trabajo del alumnado del CRA Boqueixón-Vedra como el libro editado por la Asociación das Carrozas do San Cidre por su “traballo de recuperación etnográfico, patrimonial e cultural destas carrozas. É un libro para presumir e para estar orgullosos”.

Los escolares del CRA Boqueixón-Vedra

En la misma línea, Ovidio Rodeiro felicitó a los vecinos y vecinas de Oural por “máis de 50 anos de traballo que se recolleron nun libro. Moi poucas parroquias de Galicia poden contar cunha publicación deste nivel e poder recoller a historia viva dunha parroquia durante medio século cos testemuños de moitos veciños da parroquia”.

El alcalde también felicitó a la Asociación das Carrozas do San Cidre y a la Comisión de Fiestas por hacer de esta edición “o ano máis importante das últimas edicións, boa mostra disto foi a renovación das carrozas”.

También, destacó que la declaración como Festa de Interese Turístico de Galicia supone “un recoñecemento a máis de medio século de traballo dos homes e as mulleres do Oural que, con traballo e coa súa unión, conseguiron afianzar esta festa”.

Premios

El premio a la mejor carroza del Desfile das Carrozas do San Cidre 2026 fue para Os Cheas, terceros en la edición de 2025, con una espectacular recreación de un patio de recreo de Oural. El galardón fue entregado por Román Rodríguez.

El segundo premio recayó en Os Cuchipandas, que representaron el ambiente de un antiguo batán y recibieron el reconocimiento de manos de Ovidio Rodeiro.

El tercer premio fue para Sin Lei Quero, con su representación de una malladora, cuyo premio entregó Antonio González.

Finalmente, se concedieron distinciones a las peñas de Oural y Rebordaos por participar de forma ininterrumpida en el desfile desde su primera edición.

La carroza ganadora de esta edición de Os Cheas

Durante toda la jornada no faltaron la pareja de bueyes con el carro portando la figura de San Cidre, la música de las charangas BB+ y Os Atrevidos y de la banda de gaitas Nova Fronteira, que acompañaron la tradicional degustación de vino y pinchos en cada carroza, con queso, arroz, jamón, filloas y chorizos, entre otros productos.

Como novedad, este año se sumaron tres food trucks de Bico Xeado, Orixes Galegas y Eivissa. La orquesta La Ocaband fue la encargada de poner el broche final a la fiesta.