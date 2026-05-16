Oural celebra el 52º Desfile de Carrozas de San Cidre

Una de las carrozas en una edición pasada Cedida

El domingo tendrá lugar la 52 edición del Desfile de Carrozas de San Cidre, que se estrena este año como Festa de Interese Turístico de Galicia.

Las carrozas estarán expuestas en Camporrapado desde las 11:00 horas y al mediodía saldrán en desfile por las calles de Oural (Boqueixón), coincidiendo con la misa en honor a San Cidre. Estarán acompañadas por las charangas BB+ y Os Atrevidos, así como por la banda de gaitas Nova Fronteira.

A las 14:00 horas se celebrará la inauguración oficial con la entrega de premios a las mejores carrozas y el pregón, que este año correrá a cargo de la actriz y presentadora María Mera.

El acto estará presidido por el conselleiro Román Rodríguez y el alcalde Ovidio Rodeiro, acompañados por el presidente de la Asociación das Carrozas do San Cidre, Alejandro Pena, y el representante de la comisión de fiestas, Juan Neira, entre otros.

Despúes de la entrega de premios habrá degustación de vinos y pinchos en las carrozas. Como novedad, el campo de la fiesta acogerá food-trucks de Bico de Xeado, Orixes Galegas y Eivissa, con helados artesanos, productos de porco celta y otras elaboraciones tradicionales. A las 15:00 horas actuará la banda de gaitas Nova Fronteira.

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Por la tarde, de 16:00 a 20:00 horas, habrá juegos e hinchables gratuitos para niños, además de actuaciones de las charangas BB+ y Os Atrevidos. A partir de las 18:00 horas, gran fin de fiesta con la orquesta La Ocaband. La organización ha habilitado varias zonas de aparcamiento gratuito junto al recinto.

Además, los asistentes podrán participar en el III Concurso de Fotografía del San Cidre “Capturando a Tradición”, compartiendo imágenes en redes sociales con el hashtag #concursocarrozas y mencionando a la asociación organizadora. Las publicaciones podrán hacerse hasta el 18 de mayo a las 23:59 horas.

El jurado seleccionará las diez mejores fotografías, que se someterán a votación popular. El 31 de mayo se anunciarán las tres ganadoras, con premios que incluyen estancias rurales, actividades de turismo activo y lotes de productos gastronómicos y enológicos.

La celebración ya comienza hoy, a las 22:00 horas, con la tradicional misa en honor a Nosa Señora de Fátima y la procesión nocturna, acompañada por la agrupación “Sete Pontes”. A partir de las 23:00 horas habrá gran verbena con el Grupo Tatoo y la Discoteca Móvil Pirámide XXL con el DJ Marcos Kintana.