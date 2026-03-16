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Boqueixón

La Xunta supervisa las mejoras en el viario entre Louredo y el aeropuerto de Santiago

El conselleiro Diego Calvo visitó las actualizaciones realizadas por los ayuntamientos de Boqueixón e O Pino con apoyo de las ayudas autonómicas para infraestructuras

Agencias
16/03/2026 06:07
Diego Calvo comprobó las obras de acondicionamiento de la vía, destinadas a mejorar el drenaje y accesibilidad a los núcleos rurales
Diego Calvo comprobó las obras de acondicionamiento de la vía, destinadas a mejorar el drenaje y accesibilidad a los núcleos rurales
Europa Press
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El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha comprobado este viernes las mejoras realizadas con el apoyo de la Xunta en los municipios de Boqueixón y O Pino en el viario que va de Louredo al aeropuerto de Santiago de Compostela.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, según señaló el conselleiro, el objetivo es facilitarle a los ayuntamientos el acondicionamiento de las vías públicas, con el drenaje de las aguas pluviales y garantizar la accesibilidad en las mejores condiciones a los núcleos rurales del entorno.

En esta línea, Diego Calvo ha subrayado que precisamente la Orde de infraestruturas de uso público, dotada con 3,5 millones, está destinada a localidades de menos de 30.000 habitantes para "garantizar el equilibrio territorial y que la población gallega tenga unas óptimas condiciones de vida con independencia de su lugar de residencia".

Así, las ayudas concedidas a través de esta orden pueden cubrir hasta el 80% del gasto de creación y mejora de las infraestructuras, dotaciones, instalaciones y equipamientos vinculados a la prestación de servicios municipales.

Diego Calvo ha incidido también en el carácter "prioritario" que tienen los proyectos presentados de manera conjunta por varios municipios, como fue el caso de la propuesta de Boqueixón y O Pino, ya que el hecho de incentivar las diferentes fórmulas de gestión compartida en la prestación de los servicios públicos permite promover una gestión "eficaz y eficiente", así como "rendibilizar los recursos" de las administraciones.

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