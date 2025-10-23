Os maiores de Boqueixón descobren o sur nunha viaxe a Málaga e Granada
Un total de 58 veciños e veciñas participaron nesta segunda escapada do ano, con visitas a enclaves como a Alhambra, Nerja ou Lanjarón
Un total de 58 veciños e veciñas regresaron dunha viaxe de cinco días a Málaga e Granada organizado polo Concello de Boqueixón. Esta expedición tivo a oportunidade de realizar visitas guiadas a vilas como Málaga, Nerja, Almuñécar, Granada, Pampameneira ou Lanjarón, podendo descubrir así os seus encantos culturais, paisaxísticos e gastronómicos.
Os maiores de Boqueixón tamén visitaron fermosos enclaves como a Alhambra de Granada, o barrio xudeu do Realejo, as covas de Nerja ou a catedral de Granada, ademais de visitar os típicos tablaos andaluces e degustar a gastronomía local.
Esta é a segunda escapada da veciñanza de Boqueixón no que vai de ano. O pasado mes de marzo, medio cento de persoas participaran nunha viaxe de tres días a Cuenca, onde puideron coñecer a Cidade Encantada, o casco antigo, o parque arqueolóxico de Segóbriga, o mosteiro de Uclés e a catedral de Cuenca, entre outros lugares.