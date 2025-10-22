Boqueixón celebrará el 9 de noviembre su VII Jornada de Sensibilización contra la Violencia hacia la Mujer

El evento se celebrará en la Casa da Cultura de Camporrapado Concello de Boqueixón

El Concello de Boqueixón ha abierto las inscripciones para la séptima edición de la Jornada de Sensibilización en Violencia contra la Mujer, que se celebrará el sábado 9 de noviembre, de 17.00 a 19.30 horas, en la Casa da Cultura de Camporrapado. La iniciativa está organizada por el Centro de Información á Muller (CIM) de Boqueixón en colaboración con la Consellería de Política Social e Igualdade, el Ministerio de Igualdad y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La entrada será gratuita, aunque es necesario inscribirse previamente a través del formulario disponible en este enlace: https://forms.gle/5YbCjAhJ6r7vgXJPA.

Charlas, teatro y música por la igualdad

La jornada será inaugurada por la concejal de Servizos Sociais e Igualdade, Ángela Conde Leis, y la directora del CIM de Boqueixón, Cristina Carbajales Nouriño, acompañadas por los músicos Natalí González y Xosé Silva, de la Asociación Mestre Manuel Gacio de Lestedo.

La primera sesión estará protagonizada por la actriz y psicopedagoga Iria Pinheiro, quien ofrecerá la charla-testimonio “A violencia obstétrica: anatomía dunha serea”, presentada por Yolanda Neira Cristobo, psicóloga del CIM. La intervención contará además con acompañamiento musical a cargo de Fran Barcia, también de la Asociación Mestre Manuel Gacio.

A las 18.15 horas, la actriz Estíbaliz Veiga pondrá en escena la obra “Golpes”, una pieza teatral que aborda la violencia machista desde una perspectiva íntima y emocional, narrando la historia de Pamela, una joven que reconstruye su vida tras haber sufrido maltrato. La representación pretende visibilizar la desigualdad y el dolor que genera esta lacra social.

La actriz Estíbaliz Veiga Cedida

Clausura musical y participación ciudadana

El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, será el encargado de clausurar la jornada, que concluirá con una actuación musical de Natalí González y Xosé Silva. Además, en la entrada de la Casa da Cultura estará disponible un photocall por la igualdad, donde el público podrá participar y mostrar su compromiso con la causa.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el CIM de Boqueixón a través del teléfono 981 51 30 61 o del correo cim@boqueixon.com.