Boqueixón aspira a que o Pico Sacro entre na lista das Montañas Sagradas do Mundo
O Concello dá un novo paso para a declaración do monte como Ben de Interese Cultural e celebra unha nova edición do ciclo “Un Mes e Pico”
O Concello de Boqueixón deu este martes un paso máis na súa aposta por protexer e internacionalizar o Pico Sacro, un dos símbolos máis recoñecibles da comarca compostelá. Durante a inauguración da sétima edición do ciclo “Un Mes e Pico”, o alcalde, Ovidio Rodeiro, anunciou o novo obxectivo municipal: que o monte forme parte das Montañas Sagradas do Mundo, xunto a lugares emblemáticos como o Olimpo, o Sinaí, o Fuji ou Machu Picchu.
Un ciclo para afondar na historia e o simbolismo do monte
O evento reuniu a cinco prestixiosos investigadores que ofreceron unha visión interdisciplinar do monte compostelán. O astrofísico Antonio César González García, ex presidente da Sociedade Europea de Astronomía e membro do CSIC en Galicia, destacou o valor paisaxístico e simbólico do Pico Sacro. Tamén o fixo César Parcero Oubiña, investigador do Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT), quen analizou o monte como un referente histórico na relación entre o ser humano e o espazo.
O arqueólogo David Fernández Abella, pola súa parte, presentou os novos achados arqueolóxicos descubertos este verán durante a limpeza do alxibe do antigo castelo do século XII, mentres que a antropóloga Cristina Sánchez-Carretero, investigadora do CSIC e ex presidenta da Asociación de Antropoloxía do Estado Español, expuxo os avances nos procesos de salvagarda do Pico Sacro como conxunto simbólico galego, paso previo á súa declaración como Ben de Interese Cultural.
O ciclo pechouse coa intervención de Felipe Criado-Boado, director do INCIPIT e profesor de investigación do CSIC, quen reflexionou sobre a memoria viva das montañas sacras no mundo e a perda deste vínculo en Europa, un tema estreitamente ligado á aspiración de Boqueixón de situar o Pico Sacro entre as grandes montañas sagradas da humanidade.