Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boqueixón

Boqueixón aspira a que o Pico Sacro entre na lista das Montañas Sagradas do Mundo

O Concello dá un novo paso para a declaración do monte como Ben de Interese Cultural e celebra unha nova edición do ciclo “Un Mes e Pico”

Eladio Lois
Eladio Lois
22/10/2025 11:31
O evento reuniu a cinco prestixiosos investigadores que ofreceron unha visión interdisciplinar do monte compostelán
O evento reuniu a cinco prestixiosos investigadores que ofreceron unha visión interdisciplinar do monte compostelán
Concello de Boqueixón

O Concello de Boqueixón deu este martes un paso máis na súa aposta por protexer e internacionalizar o Pico Sacro, un dos símbolos máis recoñecibles da comarca compostelá. Durante a inauguración da sétima edición do ciclo “Un Mes e Pico”, o alcalde, Ovidio Rodeiro, anunciou o novo obxectivo municipal: que o monte forme parte das Montañas Sagradas do Mundo, xunto a lugares emblemáticos como o Olimpo, o Sinaí, o Fuji ou Machu Picchu.

Un ciclo para afondar na historia e o simbolismo do monte

O evento reuniu a cinco prestixiosos investigadores que ofreceron unha visión interdisciplinar do monte compostelán. O astrofísico Antonio César González García, ex presidente da Sociedade Europea de Astronomía e membro do CSIC en Galicia, destacou o valor paisaxístico e simbólico do Pico Sacro. Tamén o fixo César Parcero Oubiña, investigador do Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT), quen analizou o monte como un referente histórico na relación entre o ser humano e o espazo.

O arqueólogo David Fernández Abella, pola súa parte, presentou os novos achados arqueolóxicos descubertos este verán durante a limpeza do alxibe do antigo castelo do século XII, mentres que a antropóloga Cristina Sánchez-Carretero, investigadora do CSIC e ex presidenta da Asociación de Antropoloxía do Estado Español, expuxo os avances nos procesos de salvagarda do Pico Sacro como conxunto simbólico galego, paso previo á súa declaración como Ben de Interese Cultural.

O ciclo pechouse coa intervención de Felipe Criado-Boado, director do INCIPIT e profesor de investigación do CSIC, quen reflexionou sobre a memoria viva das montañas sacras no mundo e a perda deste vínculo en Europa, un tema estreitamente ligado á aspiración de Boqueixón de situar o Pico Sacro entre as grandes montañas sagradas da humanidade.

Te puede interesar

El evento se celebrará en la Casa da Cultura de Camporrapado

Boqueixón celebrará el 9 de noviembre su VII Jornada de Sensibilización contra la Violencia hacia la Mujer
Eladio González Lois
El director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo Santos

El director de la Fundación Catedral analizará en Santiago los retos de la restauración monumental
Eladio González Lois
Peregrinos bajo la lluvia en la plaza do Obradoiro @ EFE

Santiago cierra sus parques por la alerta naranja de viento y lluvia prevista para este miércoles
Redacción
Foto de familia de los participantes en la misión comercial

El talento biotecnológico compostelano está presente en los principales centros de innovación de Francia
Eladio González Lois