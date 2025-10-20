Evacúan en helicóptero a un trabajador herido tras un accidente con una fresadora en Boqueixón

El incidente se produjo alrededor de las 18.20 horas en la zona de Pumariño. Según informó el 112 Galicia, el hombre sufrió la amputación de varios dedos de una mano mientras manejaba la maquinaria.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Santiago, así como efectivos de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil de Boqueixón.

El herido fue evacuado en helicóptero al Hospital Clínico Universitario de Santiago, donde permanece ingresado tras el accidente laboral.