Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

Fran Sieira leva a Ames o espectáculo de danza ‘BenQuerer’, acompañado pola música de Caamaño&Ameixeiras

A función será este venres 6 de novembro, ás 20.30 horas, na Casa da Cultura do Milladoiro. A peza aborda o autocoidado emocional, o amor propio e a importancia de aprender a poñer límites

Redacción Santiago
03/11/2026 17:02
O bailador Fran Sieira presenta en Ames ‘BenQuerer’, un espectáculo de danza contemporánea que reinterpreta o folclore galego
O bailador Fran Sieira presenta en Ames ‘BenQuerer’, un espectáculo de danza contemporánea que reinterpreta o folclore galego
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A compañía de danza de Fran Sieira chega este venres ao concello de Ames para representar o seu último traballo BenQuerer, un espectáculo íntimo que pon o foco na importancia do autocoidado emocional e no amor propio nun mundo que cada vez máis máis rápido e é máis esixente.

Dentro da programación de outono do Ames Cultural, o espectáculo de danza terá lugar o venres 6 de novembro ás 20.30 horas na Casa da Cultura do Milladoiro. As entradas xa están a venta. 

A compañía, que botou a andar no ano 2017, pretende, basea o seu traballo nunha reinterpretación contemporánea do folclore galego. Deste xeito, estuda o movemento a través da danza tradicional e emprégaa como o seu medio de expresión, creando unha linguaxe de movemento vangardista, pero que ao tempo non esquece as raíces galegas e reflicte a nosa herdanza. Os espectáculos de Fran Sieira adoitan xirar en torno a achegar ao público proxectos artísticos cunha misión social para concienciar socialmente sobre determinadas cuestións.

Perscadia

Perscadia, artista: "Trabajar con las manos es una forma de escuchar a los materiales"

Más información

BenQuerer

Benquerer, querer ben ou quererse ben son algúns dos termos nos que afonda o novo espectáculo do bailador Fran Siera, un só de danza acompañado en directo polo dúo galego Caamaño&Ameixeiras, que está subvencionado pola Rede Cultural da Deputación da Coruña. BenQuerer é unha peza íntima e emocional que conecta co cotiá, co día a día, e cos nosos procesos de adaptación ante os cambios. Reflexiona sobre como en ocasións asumimos máis do que, quizais, nos pertence. Non fala da felicidade permanente, nin de estar sempre ben: fala de aceptar os momentos nos que o corpo di basta, de coidarse e de aprender a poñer límites.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

O bailador Fran Sieira presenta en Ames ‘BenQuerer’, un espectáculo de danza contemporánea que reinterpreta o folclore galego

Fran Sieira leva a Ames o espectáculo de danza ‘BenQuerer’, acompañado pola música de Caamaño&Ameixeiras
redacción santiago
Imágenes de la operación de la Guardia Civil contra un hombre de A Coruña acusado de pedir fotos a menores a través de las redes sociales.jpeg

Detenida en O Milladoiro por estafar 6.500 euros alquilando la vivienda donde residía
EFE
O espectáculo ‘Mumáxica S.L.’ combina narración oral, música, cancións e participación do público

Ames achega a mitoloxía galega á infancia co espectáculo Mumáxica S.L. de Iseo, a Moura
redacción santiago
WhatsApp Image 2026-08-07 at 14.20.30

La Xunta recibe 12 ofertas para las obras de las 79 viviendas públicas en Ames
EP