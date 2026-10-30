Detenida en O Milladoiro por estafar 6.500 euros alquilando la vivienda donde residía

Imagen de archivo de dos Guardia Civiles investigando una estafa Guardia Civil

Una mujer ha sido detenida en O Milladoiro, en Ames, por supuestamente estafar 6.500 euros con el alquiler fraudulento de la vivienda donde ella misma residía, mediante una identidad ficticia y apoderándose de cantidades en metálico que nunca llegó a reintegrar.

La Guardia Civil ha informado este viernes de que las pesquisas se iniciaron el pasado agosto, cuando una patrulla identificó a esta persona por una infracción en materia de tráfico y la arrestó al constarle un señalamiento judicial en vigor.

Los agentes hallaron en su poder una suma injustificada de dinero en efectivo y, a partir de esta intervención, los investigadores averiguaron que procedía de una oferta en una plataforma digital inmobiliaria, donde la ahora detenida anunciaba bajo un alias falso el alquiler de un piso en el núcleo urbano de O Milladoiro.

Las indagaciones determinaron que el domicilio pertenecía a una sociedad mercantil que se lo había cedido únicamente durante el periodo estival y la inquilina carecía de cualquier título o permiso para subarrendarlo a terceros.

La implicada contactaba con los interesados mediante una línea telefónica registrada a nombre de otra persona y concertaba visitas presenciales a la morada, donde se presentaba como una familiar de la supuesta titular y exhibía las llaves del recinto.

Finalizada la visita y bajo el pretexto de que la vivienda requería reformas previas a la entrada de los nuevos arrendatarios, exigía el abono en efectivo de importes que oscilaban entre los 440 y los 1.200 euros por afectado en concepto de fianzas y mensualidades adelantadas.

Tras entregar un recibo justificativo y comprometerse a formalizar el contrato y facilitar el acceso al piso, dilataba los plazos con diversas excusas hasta interrumpir de forma definitiva toda vía de comunicación.

Hasta 52 personas llegaron a interactuar con la ofertante interesándose por el arrendamiento.

Los investigadores contactaron con todos los posibles perjudicados, de los cuales seis formalizaron la correspondiente denuncia.

La operación culminó con la detención de la sospechosa el pasado 18 de octubre en el interior de un vehículo estacionado en las inmediaciones de su residencia.

La Guardia Civil solicita la colaboración de aquellos ciudadanos que, en los últimos seis meses, hayan efectuado algún desembolso o transferencia en concepto de reserva o alquiler de pisos ubicados en la localidad de O Milladoiro y no hayan recibido llaves ni suscrito el contrato pertinente.