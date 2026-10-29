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Diario de Ferrol

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Ames

Ames achega a mitoloxía galega á infancia co espectáculo Mumáxica S.L. de Iseo, a Moura

A función, gratuíta e dirixida a familias con crianzas a partir de tres anos, celebrarase o 6 de novembro no Pazo da Peregrina de Bertamiráns; as inscricións poden enviarse ata o día 5

Redacción Santiago
29/10/2026 19:00
O espectáculo ‘Mumáxica S.L.’ combina narración oral, música, cancións e participación do público
O espectáculo ‘Mumáxica S.L.’ combina narración oral, música, cancións e participación do público
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O proxecto Apego continúa coa programación prevista para os meses de setembro, outubro, novembro e decembro. Nesta ocasión, organízase a actividade Mumáxica S.L. de Iseo, a Moura, unha proposta que pretende achegar a mitoloxía galega aos pequenos e pequenas do concello, dun xeito fresco, visual e cheo de maxia. Iseo, a Moura, un ser tan máxico como trapalleiro, precisará da axuda do público para lidar con xigantes, nebueiras e outras criaturas incribles.

Esta actividade, que é de balde, e que está dirixida a familias con crianzas de 3 anos en adiante, celebrarase o venres 6 de novembro, ás 18.00 horas, no Pazo da Peregrina de Bertamiráns

O tema principal da obra foi lanzado en xuño de 2026 como sinxelo musical independente titulado Mumáxica S.L. Iseo, a Moura é unha filósofa, educadora ambiental e cantante galega (integrante de agrupacións como Sacha na Horta) que utiliza a figura mítica da Moura para divulgar o ecoloxismo, a sustentabilidade e as tradicións orais de Galicia.

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O prazo de inscrición está aberto desde hoxe, día 29, ata o vindeiro xoves 5 de novembro e, para participar, é preciso enviar un correo ao enderezo electrónico normalizacion@concellodeames.gal no que se indique o nome e apelidos das persoas asistentes, a idade das crianzas e un teléfono de contacto. Non se admitirán inscricións fóra de prazo e as prazas asignaranse por orde de recepción de solicitude.

O programa Apego é un proxecto de dinamización lingüística dirixido ás familias que estean a esperar un bebé ou que teñan crianzas entre 0 e 6 anos. O seu obxectivo é promover, apoiar e normalizar o uso do galego na socialización da primeira infancia, achegando recursos e unha ampla proposta de actividades lúdicas e educativas.

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