La Xunta recibe 12 ofertas para las obras de las 79 viviendas públicas en Ames

Presentación del proyecto para las nuevas viviendas

La Xunta ha avanzado que acaba de recibir un total de 12 ofertas de empresas para las obras de construcción de 79 nuevas viviendas públicas en Ames, con una inversión de 14,7 millones de euros.

Tal y como ha detallado en nota de prensa, estas viviendas se construirán en la parcela de la calle Agriños, que fue cedida gratuitamente por el Ayuntamiento, y tendrán un plazo de ejecución de 19 meses.

La Xunta licita las obras de las 79 viviendas públicas de Agriños por 14,7 millones de euros Más información

La promoción, que contará con planta baja, cinco alturas y áticos, incluirá viviendas con una calificación de eficiencia energética A, de 2, 3 y 4 dormitorios.

En este sentido, ha recordado la Xunta, en el municipio de Ames se crearán otras 140 viviendas públicas en otra parcela cedida en Galdrachán.