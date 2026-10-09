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Ames

Ames celebrará el 18 de octubre la XXV edición de su Carrera Pedestre Popular

La prueba tendrá salida y meta en Bertamiráns y mantendrá abierto el plazo de inscripción hasta el miércoles 14 a través de EMESPORTS

Adriana Quesada
Adriana Quesada
09/10/2026 16:21
La Carrera Pedestre Popular de Ames forma parte del circuito provincial de la Diputación de A Coruña e incluye categorías para participantes de todas las edades
La Carrera Pedestre Popular de Ames forma parte del circuito provincial de la Diputación de A Coruña e incluye categorías para participantes de todas las edades
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Ames celebrará el próximo domingo 18 de octubre la XXV edición de su Carrera Pedestre Popular, una prueba organizada por el Concello y la Federación Galega de Atletismo que recorrerá Bertamiráns y su entorno. La carrera contará con un circuito urbano homologado por la Real Federación Española de Atletismo en la distancia de 10 kilómetros.

La salida y la meta estarán situadas en la rúa Alcalde Lorenzo, junto a la Casa do Concello. El recorrido estará señalizado e incluirá indicaciones en cada kilómetro para facilitar el seguimiento de la prueba.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la plataforma EMESPORTS hasta las 23.59 horas del miércoles 14 de octubre. La organización no admitirá solicitudes fuera de plazo ni el mismo día de la carrera.

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La competición está abierta tanto a atletas con licencia federativa como a quienes no dispongan de ella. Habrá 14 categorías masculinas y femeninas, desde pitufo y prebenjamín hasta sénior y las distintas categorías máster.

La carrera forma parte del XII Circuíto Provincial de Carreiras Populares de la Deputación da Coruña y el control estará a cargo del Comité de Xuíces de la Federación Galega de Atletismo.

La prueba fue presentada este viernes en la Casa do Concello con la participación del alcalde de Ames, Blas García; la concejala de Deportes e Promoción da Saúde, Susana Señorís; técnicos municipales y representantes de los clubes de atletismo locales.

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