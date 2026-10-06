Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

Muere un peregrino tras sufrir una parada cardíaca mientras hacía el Camino de Fisterra en Ames

Los servicios sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito durante un operativo en el que también participaron la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil

Agencias
06/10/2026 16:05
Los servicios de emergencias acudieron este lunes a un punto del Camino de Fisterra a su paso por Ames tras recibir el aviso de la indisposición de un peregrino
Los servicios de emergencias acudieron este lunes a un punto del Camino de Fisterra a su paso por Ames tras recibir el aviso de la indisposición de un peregrino
Protección Civil
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un peregrino perdió la vida este lunes tras sufrir una parada cardíaca mientras recorría el Camino de Fisterra, a su paso por la localidad coruñesa de Ames.

Los hechos sucedieron durante el mediodía de este lunes. Los servicios de emergencias se trasladaron al lugar tras ser alertados de que un peregrino había sufrido una indisposición.

Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)

Una avería por el mal tiempo provoca retrasos en los trenes entre Santiago y Ourense

Más información

Ya en el punto, el personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 trató de reanimarlo, pero finalmente no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

En el operativo también participaron agentes de la Policía Local de Ames y de la Guardia Civil, así como miembros de Protección Civil, que han trasladado sus condolencias a los compañeros, amigos y familia del fallecido.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los servicios de emergencias acudieron este lunes a un punto del Camino de Fisterra a su paso por Ames tras recibir el aviso de la indisposición de un peregrino

Muere un peregrino tras sufrir una parada cardíaca mientras hacía el Camino de Fisterra en Ames
Agencias
O Concello de Ames participará este domingo na iniciativa 'Móllate polos ríos', promovida por ADEGA a través do programa Proxecto Ríos

Ames chama á veciñanza a limpar o rego do Ameneiral este domingo
redacción santiago
recepcion Club de Debate ames

O Club de Debate Alingua abre a inscrición na busca do alumnado máis hábil coas palabras
Adriana Quesada
La I Marcha Prevención de Dano Cerebral se celebrará el 24 de octubre entre O Milladoiro y Santiago

Una marcha unirá O Milladoiro y Santiago para recaudar fondos para Daño Cerebral Compostela
Adriana Quesada