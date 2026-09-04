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Ames

La Escola Municipal de Teatro de Ames oferta 10 plazas libres para el nuevo curso

Quedan vacantes en grupos de primaria y secundaria de Bertamiráns y Milladoiro, además de en el grupo inclusivo

Redacción Santiago
04/09/2026 17:18
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Las plazas se adjudicarán por orden de entrada de la ficha de inscripción en el Registro.
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La Escola Municipal de Teatro de Ames mantiene abiertas 10 plazas para el curso 2026-2027 en tres de sus grupos. En concreto, quedan siete plazas en el grupo de Teatro infantil e xogo dramático para alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria de Bertamiráns, una en el grupo de secundaria de Milladoiro y dos en el grupo de teatro inclusivo, que este curso se impartirá también en Milladoiro.

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Las plazas se adjudicarán por orden de entrada de la ficha de inscripción en el Registro. Para solicitar una de ellas es necesario cubrir el impreso de inscripción y presentarlo en el Registro Electrónico General o en la Sede electrónica del Concello de Ames. También puede entregarse presencialmente en las oficinas municipales de Bertamiráns y Milladoiro.

Las clases comenzarán el 15 de septiembre en Bertamiráns y el 16 de septiembre en Milladoiro. El grupo inclusivo se desarrollará este curso en Milladoiro, en horario de 17.00 a 18.00 horas.

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Las solicitudes que no obtengan plaza pasarán a formar parte de la lista de espera ante posibles bajas durante el curso.

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