La Escola Municipal de Teatro de Ames oferta 10 plazas libres para el nuevo curso

Las plazas se adjudicarán por orden de entrada de la ficha de inscripción en el Registro. Cedida

La Escola Municipal de Teatro de Ames mantiene abiertas 10 plazas para el curso 2026-2027 en tres de sus grupos. En concreto, quedan siete plazas en el grupo de Teatro infantil e xogo dramático para alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria de Bertamiráns, una en el grupo de secundaria de Milladoiro y dos en el grupo de teatro inclusivo, que este curso se impartirá también en Milladoiro.

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Las plazas se adjudicarán por orden de entrada de la ficha de inscripción en el Registro. Para solicitar una de ellas es necesario cubrir el impreso de inscripción y presentarlo en el Registro Electrónico General o en la Sede electrónica del Concello de Ames. También puede entregarse presencialmente en las oficinas municipales de Bertamiráns y Milladoiro.

Las clases comenzarán el 15 de septiembre en Bertamiráns y el 16 de septiembre en Milladoiro. El grupo inclusivo se desarrollará este curso en Milladoiro, en horario de 17.00 a 18.00 horas.

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Las solicitudes que no obtengan plaza pasarán a formar parte de la lista de espera ante posibles bajas durante el curso.