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Ames

Ames cierra su quinta "Volta ao cole" con actividades en Milladoiro y Bertamiráns

La iniciativa de XEA y el Concello reunió esta semana propuestas infantiles y sorteos vinculados a las compras en el comercio local

Redacción Santiago
04/09/2026 19:08
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La organización destaca la buena acogida de esta quinta edición
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La Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) celebró esta semana una nueva edición de las jornadas "Volta ao cole no comercio", una iniciativa que busca dinamizar el comercio y la hostelería local coincidiendo con los días previos al inicio del curso escolar.

Las actividades se desarrollaron el martes en el Milladoiro y el jueves en Bertamiráns, con propuestas dirigidas principalmente a las familias. La organización destaca la buena acogida de esta quinta edición y la participación en los sorteos vinculados a las compras realizadas en establecimientos asociados a XEA.

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Entre las actividades hubo hinchables, juegos tradicionales y del mundo, fotomatón y disco móvil, además de la participación de A Casa das Linguas, Dolci e Bambini y diferentes escuelas de baile y patinaje, que aprovecharon las jornadas para presentar sus propuestas de cara al nuevo curso.

36 packs de material escolar

XEA organizó además un sorteo de 36 packs de material escolar y vales de descuento. Para participar era necesario realizar una compra en alguno de los establecimientos asociados y depositar el correspondiente vale durante las jornadas celebradas en Milladoiro o Bertamiráns.

En los packs colaboraron Carlin, Nenos Nais, Papelería Chavián, Recunchos Didácticos y Piedra Papel Tijera. Dolci e Bambini aportó cajas de dulces y Folerpa Librería, Librería Mainomen y Leria Libros donaron vales de 15 euros.

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"Volta ao cole no comercio" regresa ao Milladoiro e Bertamiráns con actividades, sorteos e premios

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La iniciativa contó con la colaboración de la Concellaría de Promoción Económica de Ames y se celebró por quinto año consecutivo en los dos principales núcleos del municipio.

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