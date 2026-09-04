Ames cierra su quinta "Volta ao cole" con actividades en Milladoiro y Bertamiráns

La organización destaca la buena acogida de esta quinta edición Cedida

La Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) celebró esta semana una nueva edición de las jornadas "Volta ao cole no comercio", una iniciativa que busca dinamizar el comercio y la hostelería local coincidiendo con los días previos al inicio del curso escolar.

Las actividades se desarrollaron el martes en el Milladoiro y el jueves en Bertamiráns, con propuestas dirigidas principalmente a las familias. La organización destaca la buena acogida de esta quinta edición y la participación en los sorteos vinculados a las compras realizadas en establecimientos asociados a XEA.

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Entre las actividades hubo hinchables, juegos tradicionales y del mundo, fotomatón y disco móvil, además de la participación de A Casa das Linguas, Dolci e Bambini y diferentes escuelas de baile y patinaje, que aprovecharon las jornadas para presentar sus propuestas de cara al nuevo curso.

36 packs de material escolar

XEA organizó además un sorteo de 36 packs de material escolar y vales de descuento. Para participar era necesario realizar una compra en alguno de los establecimientos asociados y depositar el correspondiente vale durante las jornadas celebradas en Milladoiro o Bertamiráns.

En los packs colaboraron Carlin, Nenos Nais, Papelería Chavián, Recunchos Didácticos y Piedra Papel Tijera. Dolci e Bambini aportó cajas de dulces y Folerpa Librería, Librería Mainomen y Leria Libros donaron vales de 15 euros.

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La iniciativa contó con la colaboración de la Concellaría de Promoción Económica de Ames y se celebró por quinto año consecutivo en los dos principales núcleos del municipio.