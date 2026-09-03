Ames abre las inscripciones para el concierto de Paco Nogueiras dentro del programa Apego

‘Son animal’, de Paco Nogueiras, es una de las actividades incluidas en la programación del programa Apego para este otoño. Cedida

El Concello de Ames ha abierto el plazo de inscripción para asistir al concierto ‘Son animal’, de Paco Nogueiras, una de las actividades incluidas en la programación del programa Apego para este otoño.

El espectáculo, dirigido al público familiar, se celebrará el viernes 11 de septiembre, a las 18.00 horas, en la Casa da Cultura de Bertamiráns y será gratuito.

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‘Son animal’ propone un recorrido musical por los sonidos de diferentes animales a través de canciones y estilos variados, desde la música de raíz tradicional hasta ritmos electrónicos, rock and roll o rap.

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el próximo 10 de septiembre enviando un correo electrónico a normalizacion@concellodeames.gal. Las plazas se asignarán por orden de recepción de las solicitudes.

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El programa Apego es una iniciativa de dinamización lingüística dirigida a familias con niños y niñas de entre 0 y 6 años, con el objetivo de fomentar el uso del gallego durante la primera infancia.