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Diario de Ferrol

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Ames

Ames presenta a nova programación do Apego con actividades para as familias ata decembro

O programa inclúe contacontos, música, teatro, maxia, cine e obradoiros para fomentar a crianza en galego

Redacción Santiago
01/09/2026 18:37
APEGO1
A programación inclúe propostas de música, xogos, contos, teatro, baile, obradoiros, maxia, cine e actividades relacionadas coa natureza e a creatividade
Cedida
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O Concello de Ames presentou a programación do Programa Apego para os meses de setembro, outubro, novembro e decembro, con actividades dirixidas principalmente á infancia e ás familias e orientadas a fomentar o uso e a transmisión do galego.

A programación inclúe propostas de música, xogos, contos, teatro, baile, obradoiros, maxia, cine e actividades relacionadas coa natureza e a creatividade, co obxectivo de ofrecer ás familias recursos para favorecer unha crianza en galego.

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El programa Apego de Ames arranca septiembre con las ‘Brincadeiras Miúdas’ en Ventín

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O programa arrinca este mércores 2 de setembro na Carballeira dos Trasnos de Ventín coas "Brincadeiras miúdas", unha actividade ao aire libre con música, baile, xogo libre e obradoiros de creación de xoguetes. A participación será libre e non será necesaria inscrición previa.

Entre as propostas dos próximos meses figuran actividades con artistas e compañías como Paco Nogueiras, Migallas Teatro, Raquel Queizás, Brais das Hortas, Iseo a Moura ou Cé Orquestra Pantasma.

Maxia e cine infantil

Unha das citas destacadas será o Festimax, que se celebrará do 23 ao 25 de outubro nas Casas da Cultura de Bertamiráns e do Milladoiro. O festival contará con espectáculos, galas e obradoiros de maxia para diferentes públicos.

En novembro chegará unha nova edición de Cinema Miúdo, o festival internacional de cine infantil e familiar que se desenvolverá entre os días 13 e 15 nas mesmas localidades.

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A programación tamén inclúe actividades de lectura nas bibliotecas municipais. Entre outubro e decembro desenvolverase o ciclo "Conto, contiño", dirixido a nenos e nenas de entre 3 e 8 anos, con propostas como "Contos agarimosos", "Contos estraños" e "Un Nadal entre contos".

As sesións comezarán ás 17.30 horas e será necesario inscribirse previamente a través das bibliotecas de Bertamiráns e do Milladoiro.

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