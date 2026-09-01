Ames presenta a nova programación do Apego con actividades para as familias ata decembro
O programa inclúe contacontos, música, teatro, maxia, cine e obradoiros para fomentar a crianza en galego
O Concello de Ames presentou a programación do Programa Apego para os meses de setembro, outubro, novembro e decembro, con actividades dirixidas principalmente á infancia e ás familias e orientadas a fomentar o uso e a transmisión do galego.
A programación inclúe propostas de música, xogos, contos, teatro, baile, obradoiros, maxia, cine e actividades relacionadas coa natureza e a creatividade, co obxectivo de ofrecer ás familias recursos para favorecer unha crianza en galego.
O programa arrinca este mércores 2 de setembro na Carballeira dos Trasnos de Ventín coas "Brincadeiras miúdas", unha actividade ao aire libre con música, baile, xogo libre e obradoiros de creación de xoguetes. A participación será libre e non será necesaria inscrición previa.
Entre as propostas dos próximos meses figuran actividades con artistas e compañías como Paco Nogueiras, Migallas Teatro, Raquel Queizás, Brais das Hortas, Iseo a Moura ou Cé Orquestra Pantasma.
Maxia e cine infantil
Unha das citas destacadas será o Festimax, que se celebrará do 23 ao 25 de outubro nas Casas da Cultura de Bertamiráns e do Milladoiro. O festival contará con espectáculos, galas e obradoiros de maxia para diferentes públicos.
En novembro chegará unha nova edición de Cinema Miúdo, o festival internacional de cine infantil e familiar que se desenvolverá entre os días 13 e 15 nas mesmas localidades.
A programación tamén inclúe actividades de lectura nas bibliotecas municipais. Entre outubro e decembro desenvolverase o ciclo "Conto, contiño", dirixido a nenos e nenas de entre 3 e 8 anos, con propostas como "Contos agarimosos", "Contos estraños" e "Un Nadal entre contos".
As sesións comezarán ás 17.30 horas e será necesario inscribirse previamente a través das bibliotecas de Bertamiráns e do Milladoiro.