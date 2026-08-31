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Ames

Herida leve una persona tras salirse de la vía con su vehículo en Ames

El accidente se produjo sobre las 08.00 horas de este lunes en la carretera que une Ortoño y Bertamiráns

Agencias
31/08/2026 15:32
112 Emergencias
La persona herida manifestó dolor en un brazo tras la salida de vía, en la que intervinieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil de Ames
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Una persona ha resultado herida leve tras sufrir una salida de vía con su vehículo en el municipio coruñés de Ames.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se ha producido sobre las 08.00 horas de este lunes en la carretera que conecta Ortoño y Bertamiráns. La persona que conducía el vehículo manifestó dolor en un brazo.

La central de emergencias movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil de Ames.

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