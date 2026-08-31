Ames abre a inscrición para os obradoiros de galego dirixidos a persoas de fóra de Galicia
"En galego, co teu acento!" ofrecerá 30 horas de formación gratuíta en Bertamiráns e O Milladoiro
O Concello de Ames abrirá este mércores 2 de setembro o prazo de inscrición nos obradoiros de acollemento lingüístico "En galego, co teu acento!", unha iniciativa dirixida principalmente a persoas procedentes de fóra de Galicia para facilitar o seu achegamento á lingua e á cultura galegas.
As inscricións, gratuítas e con prazas limitadas, permanecerán abertas ata o 11 de setembro e as prazas asignaranse por orde de inscrición.
O primeiro obradoiro terá lugar en Bertamiráns, no Pazo da Peregrina, entre o 15 de setembro e o 8 de outubro. As sesións serán de luns a xoves, de 9:30 a 11:30 horas.
Posteriormente será a quenda do Milladoiro, onde a formación se desenvolverá no Centro Multifuncional entre o 13 de outubro e o 5 de novembro, tamén en horario de mañá.
En total, cada curso terá 30 horas de duración e combinará o aprendizaxe da lingua con contidos relacionados coa cultura galega, cun formato práctico e participativo. As persoas que asistan ao 90% das sesións recibirán un diploma acreditativo.
As persoas interesadas poden inscribirse presencialmente no Servizo de Normalización Lingüística, no Pazo da Peregrina de Bertamiráns, ou na oficina do Servizo de Atención ás Persoas Migrantes (SAMI), na rúa de Abaixo, 10, do Milladoiro. Tamén poden facelo por teléfono nos números 662 377 215 e 981 535 941, de 9:00 a 14:00 horas.