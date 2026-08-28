"Sabor e Saúde" anima el parque empresarial de O Milladoiro con un pasaporte de consumo y un concurso en redes

La terraza del local La Central en Ames Instagram La Central

La Asociación de Empresarios del Parque Empresarial do Milladoiro, en colaboración con el Concello de Ames y la Deputación da Coruña, pondrá en marcha el próximo 1 de septiembre la campaña Sabor e Saúde, una iniciativa para dinamizar la actividad comercial y hostelera del polígono.

La campaña se prolongará hasta el 31 de octubre y contará con dos actuaciones principales: un pasaporte saludable, que premiará el consumo en los establecimientos adheridos, y un concurso en redes sociales con premios para las mejores imágenes relacionadas con la alimentación saludable y la vida activa en el parque empresarial.

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El pasaporte podrá recogerse gratuitamente en los establecimientos participantes. Por cada consumición superior a 10 euros se obtendrá un sello y, para completarlo, será necesario reunir 10 sellos de al menos tres establecimientos diferentes. Una vez conseguido, podrá canjearse por una cena en La Central o Universo Milongas.

Desde la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial do Milladoiro explican que la iniciativa pretende recuperar parte de la actividad comercial y hostelera perdida en los últimos años debido, entre otros factores, a la implantación del teletrabajo y de las jornadas continuas. El objetivo es que las personas trabajadoras conozcan y consuman en establecimientos que tienen próximos a sus puestos de trabajo.

La campaña se articula en torno a tres ejes: sabor, salud y sostenibilidad. Además de fomentar el consumo local, busca promover hábitos saludables y el uso de agua filtrada para reducir el consumo de plástico.

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Por su parte, la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, destacó el trabajo de las asociaciones empresariales y comerciales de Ames y felicitó a la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial do Milladoiro por una iniciativa que, según señaló, fomenta el consumo en los establecimientos del polígono.

Concurso en redes sociales

La segunda parte de la campaña se desarrollará a través de Instagram y Facebook. Para participar será necesario dar "Me gusta" a la publicación del concurso en la cuenta @aepemilladoiro, mencionar a dos personas en los comentarios y, de forma opcional, compartir la publicación en las historias.

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Habrá dos sorteos, el 28 de septiembre y el 19 de octubre, con premios como un bono de 200 euros en Nattex Compostela, un filtro de agua, clases dirigidas en Gym Unit 365, sesiones de fisioterapia y noches de hotel en Payro y B&B.

Según la organización, habrá 14 premios y 14 personas ganadoras en cada sorteo. Para participar en el segundo será necesario hacerlo de nuevo a través de la publicación correspondiente.