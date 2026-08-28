Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

"Sabor e Saúde" anima el parque empresarial de O Milladoiro con un pasaporte de consumo y un concurso en redes

La campaña se desarrollará del 1 de septiembre al 31 de octubre y premiará el consumo en comercios y locales de hostelería

Redacción Santiago
28/08/2026 19:53
La terraza del local La Central en Ames
La terraza del local La Central en Ames
Instagram La Central
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Asociación de Empresarios del Parque Empresarial do Milladoiro, en colaboración con el Concello de Ames y la Deputación da Coruña, pondrá en marcha el próximo 1 de septiembre la campaña Sabor e Saúde, una iniciativa para dinamizar la actividad comercial y hostelera del polígono.

La campaña se prolongará hasta el 31 de octubre y contará con dos actuaciones principales: un pasaporte saludable, que premiará el consumo en los establecimientos adheridos, y un concurso en redes sociales con premios para las mejores imágenes relacionadas con la alimentación saludable y la vida activa en el parque empresarial.

Captura de pantalla 2026-08-28 163731

El programa Apego de Ames arranca septiembre con las ‘Brincadeiras Miúdas’ en Ventín

Más información

El pasaporte podrá recogerse gratuitamente en los establecimientos participantes. Por cada consumición superior a 10 euros se obtendrá un sello y, para completarlo, será necesario reunir 10 sellos de al menos tres establecimientos diferentes. Una vez conseguido, podrá canjearse por una cena en La Central o Universo Milongas.

Desde la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial do Milladoiro explican que la iniciativa pretende recuperar parte de la actividad comercial y hostelera perdida en los últimos años debido, entre otros factores, a la implantación del teletrabajo y de las jornadas continuas. El objetivo es que las personas trabajadoras conozcan y consuman en establecimientos que tienen próximos a sus puestos de trabajo.

La campaña se articula en torno a tres ejes: sabor, salud y sostenibilidad. Además de fomentar el consumo local, busca promover hábitos saludables y el uso de agua filtrada para reducir el consumo de plástico.

20260805_O_Pino_Viaxando_Cativada_Avifauna

O Pino pecha unha nova edición de "Viaxando coa cativada" tras oito xornadas por Galicia

Más información

Por su parte, la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, destacó el trabajo de las asociaciones empresariales y comerciales de Ames y felicitó a la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial do Milladoiro por una iniciativa que, según señaló, fomenta el consumo en los establecimientos del polígono.

Concurso en redes sociales

La segunda parte de la campaña se desarrollará a través de Instagram y Facebook. Para participar será necesario dar "Me gusta" a la publicación del concurso en la cuenta @aepemilladoiro, mencionar a dos personas en los comentarios y, de forma opcional, compartir la publicación en las historias.

WhatsApp Image 2026-08-26 at 11.15.45

"Volta ao cole no comercio" regresa ao Milladoiro e Bertamiráns con actividades, sorteos e premios

Más información

Habrá dos sorteos, el 28 de septiembre y el 19 de octubre, con premios como un bono de 200 euros en Nattex Compostela, un filtro de agua, clases dirigidas en Gym Unit 365, sesiones de fisioterapia y noches de hotel en Payro y B&B.

Según la organización, habrá 14 premios y 14 personas ganadoras en cada sorteo. Para participar en el segundo será necesario hacerlo de nuevo a través de la publicación correspondiente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La terraza del local La Central en Ames

"Sabor e Saúde" anima el parque empresarial de O Milladoiro con un pasaporte de consumo y un concurso en redes
redacción santiago
Captura de pantalla 2026-08-28 163731

El programa Apego de Ames arranca septiembre con las ‘Brincadeiras Miúdas’ en Ventín
redacción santiago
beirarruas avenida Maia-2

Ames adjudica por 336.225 euros la renovación de las aceras de la avenida da Maía hasta el límite con Brión
redacción santiago
bikeshow

Ames acoge este sábado la tercera edición del BikeShow de Motorcycles & Rock and Roll
redacción santiago