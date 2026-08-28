El programa Apego de Ames arranca septiembre con las ‘Brincadeiras Miúdas’ en Ventín

La iniciativa busca mostrar que la naturaleza puede convertirse en un espacio para jugar y estimular la imaginación, utilizando los propios elementos del entorno como recursos para el juego Cedida

El programa Apego de Ames, impulsado a través del departamento de Normalización Lingüística, iniciará su programación de septiembre con una nueva edición de las Brincadeiras Miúdas, una jornada dirigida a familias que se celebrará el próximo miércoles, 2 de septiembre, a partir de las 18.00 horas en la Carballeira dos Trasnos de Ventín.

La actividad será gratuita y no será necesario realizar inscripción previa. Durante la jornada habrá música, baile, juegos tradicionales y propuestas para la creación de juguetes, con el objetivo de fomentar la creatividad y la autonomía de los niños y acercarlos a la naturaleza como espacio de juego.

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El estreno de esta nueva edición estará dinamizado por Cé Orquestra Pantasma, músico y maestro juguetero especializado en animación infantil, en el fomento del juego libre y en el acercamiento de los niños a la naturaleza a través de propuestas lúdicas y musicales.

La iniciativa busca mostrar que la naturaleza puede convertirse en un espacio para jugar y estimular la imaginación, utilizando los propios elementos del entorno como recursos para el juego.

El programa Apego presentará próximamente su programación para los próximos meses. Las propuestas están dirigidas a favorecer la transmisión de la lengua gallega y proporcionar a las familias recursos para una crianza en gallego, positiva y creativa.

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Las familias interesadas en incorporarse al programa pueden contactar con el Servizo de Normalización Lingüística del Concello de Ames a través del correo normalizacion@concellodeames.gal o del teléfono 662 377 215. También pueden inscribirse mediante el formulario ‘Súmate ao Apego’, disponible en la página web del programa.