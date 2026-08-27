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Ames

Ames adjudica por 336.225 euros la renovación de las aceras de la avenida da Maía hasta el límite con Brión

La actuación forma parte de la segunda fase de la mejora de esta vía, mientras que queda pendiente una tercera fase hasta el Camiño de Paraxó

Redacción Santiago
27/08/2026 18:07
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La actuación forma parte del proyecto de renovación de la avenida da Maía, que el Concello está ejecutando en tres fases
Cedida
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El Concello de Ames ha adjudicado por 336.225,99 euros, IVA incluido, las obras de acondicionamiento y mejora de las aceras de la avenida da Maía, en Bertamiráns, hasta el límite municipal con Brión. La actuación ha sido adjudicada a la empresa Cosmalca SL y se enmarca en la segunda fase del POS+ Adicional 4/2025.

El proyecto contempla la renovación de las aceras y el incremento del espacio destinado a los peatones, además de la colocación de nuevo mobiliario urbano, la mejora de la iluminación pública y la renovación del firme de la calzada.  También se adaptarán los pasos de peatones a la normativa de accesibilidad.

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La actuación forma parte del proyecto de renovación de la avenida da Maía, que el Concello está ejecutando en tres fases desde que en 2020 consiguió la cesión de esta vía por parte de la Xunta. La primera fase, centrada en el tramo central de la avenida, se ejecutó en 2024 tras una inversión de 298.144 euros.

La tercera y última fase todavía está pendiente de licitación y permitirá completar la actuación en dirección a Santiago de Compostela. En concreto, se actuará desde la rotonda del cruce con la avenida da Peregrina hasta el Camiño de Paraxó. Este proyecto, incluido en la Achega 2025 do POS+ 2026, cuenta con un presupuesto de 224.016,44 euros.

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Entre las tres actuaciones, la inversión prevista para la renovación de la avenida da Maía supera los 800.000 euros.

El alcalde de Ames, Blas García, destacó que la adjudicación supone “un paso máis” para completar la mejora de la avenida da Maía.

Por su parte, el concejal de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, destacó también las actuaciones de mejora de las aceras que se están ejecutando en O Milladoiro.

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