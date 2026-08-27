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Ames

Ames acoge este sábado la tercera edición del BikeShow de Motorcycles & Rock and Roll

La jornada se celebrará en el antiguo campo de fútbol de As Pateiras desde las 11.00 horas y contará con exposición de motos, conciertos y actividades infantiles

Redacción Santiago
27/08/2026 16:44
bikeshow
Será una jornada  dedicada al mundo de las motos customizadas que combinará exposición, música y actividades para todos los públicos.
Facebook Motorcycles and rock and roll 
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La asociación motera Motorcycles & Rock and Roll, de Bertamiráns, organiza este sábado, 29 de agosto, la tercera edición de su BikeShow, una jornada dedicada al mundo de las motos customizadas que combinará exposición, música y actividades para todos los públicos.

El evento se celebrará en el antiguo campo de fútbol de As Pateiras y comenzará a las 11.00 horas. Desde ese momento, las personas participantes podrán llevar sus motos para formar parte del concurso, que contará con un jurado externo al club.

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Durante la mañana habrá música, puestos de merchandising y actividades para los más pequeños, que podrán disfrutar también de minimotos eléctricas. A la hora del vermú está previsto un concierto sorpresa.

Por la tarde, el grupo de ska castellonense The Bandits será el encargado de poner música al evento antes de la entrega de premios a las mejores motos, que competirán en las categorías Chopper Custom, Paint Strange, Rat, Classic, Lady Biker y Best of Show.

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La jornada concluirá con la actuación del grupo pontevedrés Calle del Ruído. Además, las personas que lo deseen podrán pasar la noche en una zona de acampada habilitada en las inmediaciones del pabellón municipal de Bertamiráns.

La entrada tendrá un precio de 15 euros para adultos y será gratuita para los niños y niñas.

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