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Diario de Ferrol

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Ames

"Volta ao cole no comercio" regresa ao Milladoiro e Bertamiráns con actividades, sorteos e premios

A iniciativa, organizada por XEA en colaboración co Concello de Ames, celebrará a súa quinta edición os días 1 e 3 de setembro

Redacción Santiago
26/08/2026 18:48
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A iniciativa, organizada pola Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) en colaboración coa Concellaría de Promoción Económica, celebrará este ano a súa quinta edición
Concello de Ames
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A "Volta ao cole no comercio" regresará a Ames na primeira semana de setembro con dúas tardes de actividades, sorteos e premios para amenizar os preparativos do inicio do curso escolar e, ao mesmo tempo, dinamizar o comercio e a hostalaría local.

A iniciativa, organizada pola Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) en colaboración coa Concellaría de Promoción Económica, celebrará este ano a súa quinta edición. A primeira xornada terá lugar o martes 1 de setembro na área de autocaravanas do Milladoiro, mentres que o xoves 3 de setembro será a quenda do parque do Ameneiral, en Bertamiráns.

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As actividades desenvolveranse entre as 17.00 e as 20.30 horas e estarán especialmente dirixidas aos máis pequenos. Ao longo das dúas tardes haberá varios inchables, entre eles un de 100 metros, xogos do mundo e disco móbil.

Sorteos de material escolar

A programación completarase cun sorteo especial de packs de material escolar organizado por XEA. Para participar será necesario realizar unha compra desde este mércores en calquera dos establecementos asociados á entidade, cubrir o correspondente vale cos datos do ticket e depositalo nunha furna durante a xornada do Milladoiro ou de Bertamiráns.

Na presentación da iniciativa participaron a concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz; o presidente de XEA, Ramón Cordido; a xerente da entidade, Beatriz López; e o vogal Jorge López.

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Paz explicou que, tras catro anos organizando directamente a iniciativa, este ano a Concellaría ofreceu a XEA a organización do evento en colaboración co Concello. A concelleira destacou a boa acollida da proposta e o seu dobre obxectivo de dinamizar o comercio local e facilitar ás familias os gastos asociados ao inicio do curso mediante os sorteos de material escolar.

Pola súa banda, Beatriz López agradeceu a colaboración do Concello e destacou que XEA busca consolidar a iniciativa no calendario local. "Esta será a quinta edición e o noso obxectivo principal é poder manter este evento durante moito tempo e poder afianzalo no calendario", sinalou.

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