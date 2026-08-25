La Escola de Karate Dokkodo abre sus puertas en Bertamiráns para la nueva temporada

La iniciativa permitirá a las personas interesadas probar este deporte sin necesidad de contar con experiencia previa. sebas

La Escola de Karate Dokkodo inicia en septiembre su nueva temporada deportiva con jornadas de puertas abiertas en la Casa da Cultura de Bertamiráns. La iniciativa permitirá a las personas interesadas probar este deporte sin necesidad de contar con experiencia previa.

Las sesiones estarán dirigidas a diferentes grupos de edad. Para niños y niñas de 4 a 7 años habrá clases de iniciación los jueves, de 17:00 a 17:50 horas. El karate alevín e infantil tendrá lugar los lunes y miércoles, de 18:00 a 19:00 horas, mientras que las clases para jóvenes y cadetes serán esos mismos días, de 19:00 a 20:00 horas.

Por su parte, las personas adultas a partir de 16 años podrán participar en las jornadas de puertas abiertas los martes y jueves, de 19:00 a 20:00 horas.

Las plazas son limitadas y las personas interesadas pueden obtener más información y formalizar la inscripción a través de la Escola de Karate Dokkodo. También pueden contactar con el club en el teléfono 696 677 311, en el correo electrónico karatedokkodo@gmail.com o a través de sus perfiles en Facebook e Instagram.