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Ames

La Escola de Karate Dokkodo abre sus puertas en Bertamiráns para la nueva temporada

El club amesán organiza jornadas de puertas abiertas durante septiembre para acercar el karate a personas de todas las edades sin experiencia previa

Redacción Santiago
25/08/2026 19:09
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La iniciativa permitirá a las personas interesadas probar este deporte sin necesidad de contar con experiencia previa.
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La Escola de Karate Dokkodo inicia en septiembre su nueva temporada deportiva con jornadas de puertas abiertas en la Casa da Cultura de Bertamiráns. La iniciativa permitirá a las personas interesadas probar este deporte sin necesidad de contar con experiencia previa.

Las sesiones estarán dirigidas a diferentes grupos de edad. Para niños y niñas de 4 a 7 años habrá clases de iniciación los jueves, de 17:00 a 17:50 horas. El karate alevín e infantil tendrá lugar los lunes y miércoles, de 18:00 a 19:00 horas, mientras que las clases para jóvenes y cadetes serán esos mismos días, de 19:00 a 20:00 horas.

Por su parte, las personas adultas a partir de 16 años podrán participar en las jornadas de puertas abiertas los martes y jueves, de 19:00 a 20:00 horas.

Las plazas son limitadas y las personas interesadas pueden obtener más información y formalizar la inscripción a través de la Escola de Karate Dokkodo. También pueden contactar con el club en el teléfono 696 677 311, en el correo electrónico karatedokkodo@gmail.com o a través de sus perfiles en Facebook e Instagram.

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