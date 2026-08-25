Ames destina 80.000 euros a 23 clubes y asociaciones deportivas

Las subvenciones, destinadas a fomentar la práctica deportiva entre la población y promover una actividad deportiva estable en el municipio. Cedida

La Xunta de Goberno Local de Ames aprobó el pasado 20 de agosto la concesión de 80.000 euros en ayudas para la promoción de actividades desarrolladas por clubes y asociaciones deportivas del municipio durante 2025.

Un total de 23 entidades se beneficiarán de estas subvenciones, destinadas a fomentar la práctica deportiva entre la población y promover una actividad deportiva estable en el municipio. Las ayudas también podrán utilizarse para la adquisición de material inventariable.

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Entre las entidades beneficiarias se encuentran Ames Atletismo, A.D. Básquet Ames, AD Val da Mahía, CB Ames, Club Atletismo MillaRaio, Club Atletismo Sar, Club Balonmano Alca, Club Patinaxe Sarela, Club Piragüismo Ribeiras do Tambre, Club Patinaxe Artística Omega, Club TK Denodo, CV Bruxas, Club Ximnasia Ames, Escola de Fútbol Sala Trasgos, Escola de Karate Dokkodo, Fútbol Club Meigas, Motoclub Ameixenda, O4S Rutas-Bike, Sociedade de Caza e Pesca Azor y Veteranos Bertamiráns, entre otras.

El reparto contempla cantidades diferentes en función de cada entidad y de las actividades subvencionadas. La ayuda más elevada corresponde al Club Atletismo MillaRaio, con 7.346,64 euros, seguido de Club TK Denodo, con 6.911,93 euros, y Ames Atletismo, con 6.738,04 euros.

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Las entidades beneficiarias recibirán de forma anticipada el 50% de la subvención concedida, por un importe total de 40.000 euros. El plazo para justificar las ayudas permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2026.