Ames destina 54.000 euros a ayudas para entidades sociales sin ánimo de lucro

El centro de Servicios Sociales de O Milladoiro Concello de Ames

El Concello de Ames destina este año 54.000 euros a la convocatoria de subvenciones para entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que desarrollen actividades complementarias a los servicios sociales comunitarios y favorezcan la inclusión social.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 14 de septiembre y la tramitación deberá realizarse a través de la Sede electrónica del Concello de Ames.

Las ayudas están dirigidas a entidades que desarrollen actuaciones relacionadas con la inclusión social, la convivencia, la salud pública o la formación laboral. Cada entidad podrá solicitar hasta 7.500 euros por proyecto, con un máximo de tres proyectos.

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La convocatoria distribuye los fondos en tres líneas. La primera, destinada a proyectos de inclusión social o convivencia, cuenta con 36.000 euros. La segunda, para jornadas, charlas y actividades de divulgación sobre enfermedades, adicciones y otras problemáticas sanitarias, dispone de 4.500 euros. La tercera, destinada a capacitación personal y formación básica o laboral específica, cuenta con 13.500 euros.

Entre los objetivos de la convocatoria figuran la promoción de la inclusión de colectivos con dificultades de inserción, el desarrollo de programas comunitarios de carácter preventivo y la intervención con personas en riesgo de exclusión social. También se contemplan actividades de formación adaptadas a las necesidades de personas con diversidad funcional.

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Podrán optar a las subvenciones las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de la Xunta de Galicia, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria y estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Las solicitudes deberán presentarse por vía telemática en la Sede electrónica municipal. Si una entidad opta a la ayuda para varios proyectos, deberá presentar una solicitud independiente por cada actuación.