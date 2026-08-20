Acordeóns Alborada abre novas clases de acordeón en Bertamiráns
As aulas están abertas a persoas de todas as idades e non é necesario ter coñecementos de solfexo nin contar con instrumento propio
A escola Acordeóns Alborada volverá impartir clases de acordeón en Bertamiráns, unha formación aberta á veciñanza de Ames que permitirá iniciarse neste instrumento sen necesidade de ter coñecementos previos de linguaxe musical.
O prazo de inscrición xa está aberto. As persoas interesadas poden anotarse no teléfono 667 374 409, de Alberto, ou a través da web de Acordeóns Alborada.
Unha das facilidades da actividade é que non é necesario dispoñer dun acordeón propio, xa que existe a posibilidade de alugalo nas propias aulas. A formación estará impartida por persoal da escola.
A proposta dá continuidade ás aulas que Acordeóns Alborada xa desenvolveu no municipio. O pasado mes de maio, a Casa da Cultura de Bertamiráns acolleu un concerto no que participaron arredor de 50 alumnos e alumnas da escola procedentes de Ames e doutros municipios como Teo, Ordes, Santa Comba, Cerceda e Val do Dubra.
Os participantes, con idades comprendidas entre os 10 e os 80 anos, presentaron parte do aprendido durante o curso 2025/2026. A maioría dos alumnos superaba os 60 anos.
A escola emprega un método específico para que persoas sen coñecementos previos poidan aprender a tocar o acordeón, un instrumento estreitamente vinculado á música popular galega.