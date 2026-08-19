Bertamiráns acolle este xoves a última andaina do programa ‘Camiñando no solpor’
A ruta terá 10,45 quilómetros, pasará pola igrexa de Santo Estevo de Covas e polos petróglifos de O Vilar e será gratuíta
Este xoves, 20 de agosto, terá lugar en Bertamiráns a segunda e última andaina do programa ‘Camiñando no solpor’, organizado polo Concello de Ames dentro das actividades deportivas e terapéuticas de verán.
A ruta comezará ás 20.00 horas diante do centro de saúde de Bertamiráns e terá saída e chegada na mesma localidade. Durante o percorrido, de 10,45 quilómetros, os participantes pasarán pola igrexa de Santo Estevo de Covas e polos petróglifos de O Vilar.
A actividade é gratuíta e non require inscrición previa. A duración prevista da andaina é de aproximadamente dúas horas.
A primeira das dúas rutas do programa celebrouse o pasado 6 de agosto, con saída desde o centro de saúde do Milladoiro. Nesa ocasión participaron 25 persoas nun percorrido por Ventín, que incluíu a Carballeira dos Trasgos.
‘Camiñando no solpor’ forma parte do programa de actividades deportivas e terapéuticas de verán do Concello de Ames, que tamén incluíu durante os meses de xullo e agosto propostas como ioga, ioga terapéutico, taichi-chikung e aquagym.