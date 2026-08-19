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Ames

Ames estudia cómo reparar de forma provisional la presa de Ponte Maceira ante la alerta por sequía

Técnicos de Augas de Galicia revisaron la zona y analizarán las alternativas para recolocar las piedras de la presa, aunque el Concello advierte de la dificultad de los trabajos

Redacción Santiago
19/08/2026 17:45
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Técnicos de Augas de Galicia se desplazaron este miércoles hasta Ponte Maceira para revisar la presa del río Tambre junto con personal del Concello de Ames y de Augas de Ames
Concello de Ames
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El Concello de Ames estudia la viabilidad de realizar un arreglo provisional en la presa de Ponte Maceira para reducir la pérdida de agua y evitar que la captación municipal se vea afectada por la situación de prealerta por sequía.

Técnicos de Augas de Galicia se desplazaron este miércoles hasta Ponte Maceira para revisar la presa del río Tambre junto con personal del Concello de Ames y de Augas de Ames. La actuación provisional consistiría en recolocar las piedras de la presa mientras se espera la reparación definitiva, prevista por Augas de Galicia y valorada en unos 400.000 euros.

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La primera teniente de alcalde, Susana Señorís, señaló que la actuación está condicionada a la autorización de Patrimonio, ya que Ponte Maceira está declarado Ben de Interese Cultural (BIC). Una vez obtenido el permiso, el Concello deberá determinar si técnicamente es posible ejecutar el arreglo provisional.

“Esta actuación ten unha especial relevancia ante a situación actual de prealerta por seca na que se atopa o concello de Ames”, explicó Señorís, quien advirtió de que la intervención presenta “certa complexidade”.

La dificultad está relacionada también con el acceso a la zona donde se encuentra la rotura de la presa. La gerente de Augas de Ames, Genma Otero, explicó que será necesario contactar con empresas especializadas en trabajos con grúas y maquinaria pesada para conocer las alternativas disponibles y determinar cómo podría ejecutarse la intervención.

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“Esta sería unha medida provisional e cando teñamos toda a información necesaria e os permisos pertinentes estudarase a viabilidade da actuación”, indicó Otero.

El Concello mantiene mientras tanto su demanda para que Augas de Galicia acometa cuanto antes la reparación definitiva de la presa, debido a la afección que la rotura tiene sobre la captación de agua para Ames.

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