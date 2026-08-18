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Ames

Aún quedan plazas para la Xincana Xente Nova XEA de Ames

La actividad, dirigida a jóvenes de 16 a 30 años, se celebrará el 5 de septiembre y repartirá 1.100 euros en premios

Redacción Santiago
18/08/2026 17:35
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El Concello de Ames y la Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) mantienen abiertas las inscripciones para participar en la Xincana Xente Nova XEA, una actividad dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años que combinará ocio, retos y dinamización del comercio y la hostelería local.

La cita tendrá lugar el sábado 5 de septiembre, de 16.30 a 21.00 horas, y terminará con una fiesta con sesión de DJ y entrega de premios. Los participantes deberán formar peñas de entre 6 y 10 integrantes, con un máximo de 15 grupos.

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Durante la jornada, las peñas recorrerán distintos establecimientos de Ames para superar pruebas, retos y juegos. También tendrán que elaborar un reel para Instagram relacionado con el comercio y la hostelería del municipio, que formará parte de la puntuación final.

La organización repartirá 1.100 euros en premios entre las tres mejores peñas: 600 euros para la primera clasificada, 300 para la segunda y 200 para la tercera. Los premios se entregarán mediante bonos para consumir en establecimientos asociados a la XEA. Además, se sortearán dos bonos adicionales de 50 euros a través de la cuenta de Instagram de la asociación.

La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta completar las 15 plazas disponibles. Las personas interesadas pueden participar formando una peña de entre 6 y 10 integrantes.

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