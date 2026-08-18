Ames activa su Comisión de Seca ante la prealerta y busca frenar la pérdida de agua en Ponte Maceira

El Concello de Ames ha reunido este martes la Comisión de Seca para evaluar la situación del municipio

El Concello de Ames ha reunido este martes la Comisión de Seca para evaluar la situación del municipio tras la prealerta por riesgo de sequía decretada por la Xunta de Galicia el pasado 11 de agosto.

Aunque el Plan Municipal de Emerxencias ante situacións de seca establece la convocatoria de la comisión en situaciones de alerta, el Ayuntamiento decidió adelantar su reunión ante la evolución de la situación y las dificultades derivadas de la falta de agua.

Entre las medidas adoptadas durante las últimas semanas se encuentran el cierre de las duchas de las instalaciones deportivas y de las fuentes públicas, así como la suspensión del riego de los campos de fútbol, parques y jardines y huertas urbanas.

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La primera teniente de alcalde, Susana Señorís, señaló que la situación es "seria" y que las medidas pretenden evitar que en el futuro puedan producirse cortes de agua. El Concello también estudia utilizar un sistema de bombas para garantizar el abastecimiento de las tuberías en caso de que estas quedasen descubiertas y contempla recurrir a cisternas para llevar agua a determinados puntos del rural si fuese necesario.

Un arreglo provisional para la presa de Ponte Maceira

Uno de los principales asuntos abordados durante la reunión fue la pérdida de agua en la presa de Ponte Maceira. Augas de Galicia comunicó al Concello su disposición a autorizar una actuación provisional para reducir la fuga.

Técnicos de Augas de Galicia y del Concello de Ames visitarán este miércoles, 19 de agosto, la zona para determinar cómo se ejecutarán los trabajos. La actuación consistiría en recolocar las piedras de la presa y sería realizada por el Ayuntamiento mientras se espera una solución definitiva.

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El Concello ya había solicitado el pasado viernes autorización para intervenir en este punto del río Tambre. La actuación definitiva que prevé Augas de Ames está valorada en aproximadamente 400.000 euros.

La gerente de Augas de Ames, Genma Otero, explicó que el Ayuntamiento está realizando controles diarios del consumo y enviando informes a Augas de Galicia. "Levamos mes e medio con medidas preventivas e preto de dous meses cunha campaña de concienciación sobre o uso responsable da auga. Notamos a baixada no consumo de auga, pero non podemos baixar a garda porque a situación é complicada", señaló.

Coordinación con Santiago y Brión

Ames también mantiene contactos con los concellos de Santiago de Compostela y Brión para coordinar las medidas de ahorro. Con Brión ya se han acordado actuaciones similares, mientras que con Santiago está prevista una reunión para conocer el estado de su captación de agua.

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La coordinación resulta especialmente relevante porque parte del agua consumida en Ames pasa previamente por Santiago, por lo que el estado de la captación compostelana puede condicionar la adopción de nuevas medidas.

Un plan a medio y largo plazo

Más allá de las actuaciones inmediatas, Augas de Ames trabaja ya en la preparación de los pliegos para licitar un plan director de gestión de los recursos hídricos.

El objetivo es contar con una planificación a medio y largo plazo que permita aprovechar el agua de lluvia y mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles en el municipio.