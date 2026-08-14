Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

Trasmonte arranca tres días de festa con música, actividades infantís e verbenas

A parroquia de Ames celebra a segunda edición das festas tras recuperar hai un ano unha tradición que levaba dúas décadas parada

Redacción Santiago
14/08/2026 17:33
id459portada
Os festexos comezarán este venres ás 22.00 horas co Trío Manhattan e a disco móbil Impacto.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A parroquia de Trasmonte, en Ames, inicia este venres tres días de celebracións con música, actividades infantís e verbenas. Trátase da segunda edición das festas tras recuperar a celebración despois de vinte anos de inactividade.

Os festexos comezarán este venres ás 22.00 horas co Trío Manhattan e a disco móbil Impacto.

O sábado 15 será o día principal. Ás 13.15 horas celebrarase unha misa solemne cantada pola Coral Polifónica Antonio Santomil, de Bugallido, seguida dunha sesión vermú a partir das 14.30 horas co grupo The Voice.

mercado_municipal2

Ames licita por 3,3 millones la construcción del nuevo mercado municipal de Bertamiráns

Más información

Xa pola tarde, ás 20.00 horas, os máis pequenos poderán participar nunha busca do tesouro. A xornada rematará cunha verbena popular desde as 23.00 horas, amenizada pola disco móbil Fabrik e o Trío Alborada.

O domingo 16 comezará tamén cunha misa solemne ás 13.15 horas e continuará ás 14.00 horas cunha sesión vermú a cargo do grupo Deluxe.

As festas pecharanse pola noite, a partir das 21.00 horas, coa actuación do grupo galego Broken Peach, que será o encargado de poñer o punto final á programación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

id459portada

Trasmonte arranca tres días de festa con música, actividades infantís e verbenas
redacción santiago
260814_Prsdnt_TreitoSndal_MAC-03

O Milladoiro y Santiago quedan unidos por una nueva senda peatonal y ciclista
redacción santiago
mercado_municipal2

Ames licita por 3,3 millones la construcción del nuevo mercado municipal de Bertamiráns
redacción santiago
WhatsApp Image 2026-08-11 at 13.39.46

As Maianas protagonizan este xoves a terceira cita dos Seráns de Ames
redacción santiago