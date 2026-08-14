Trasmonte arranca tres días de festa con música, actividades infantís e verbenas
A parroquia de Ames celebra a segunda edición das festas tras recuperar hai un ano unha tradición que levaba dúas décadas parada
A parroquia de Trasmonte, en Ames, inicia este venres tres días de celebracións con música, actividades infantís e verbenas. Trátase da segunda edición das festas tras recuperar a celebración despois de vinte anos de inactividade.
Os festexos comezarán este venres ás 22.00 horas co Trío Manhattan e a disco móbil Impacto.
O sábado 15 será o día principal. Ás 13.15 horas celebrarase unha misa solemne cantada pola Coral Polifónica Antonio Santomil, de Bugallido, seguida dunha sesión vermú a partir das 14.30 horas co grupo The Voice.
Xa pola tarde, ás 20.00 horas, os máis pequenos poderán participar nunha busca do tesouro. A xornada rematará cunha verbena popular desde as 23.00 horas, amenizada pola disco móbil Fabrik e o Trío Alborada.
O domingo 16 comezará tamén cunha misa solemne ás 13.15 horas e continuará ás 14.00 horas cunha sesión vermú a cargo do grupo Deluxe.
As festas pecharanse pola noite, a partir das 21.00 horas, coa actuación do grupo galego Broken Peach, que será o encargado de poñer o punto final á programación.