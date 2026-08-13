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Ames

Ames licita por 3,3 millones la construcción del nuevo mercado municipal de Bertamiráns

El proyecto contempla la rehabilitación de la Casa de Barbazán y la creación de 12 puestos de venta y un espacio para productores locales

Redacción Santiago
13/08/2026 18:14
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Una idea de como será el mercado 
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La Xunta de Goberno Local de Ames aprobó este jueves el expediente de licitación para la construcción del futuro mercado municipal de Bertamiráns, con un presupuesto de 3.293.003,90 euros, IVA incluido.

El proyecto contempla la rehabilitación de la Casa de Barbazán y su ampliación para crear una plaza de abastos y un espacio cubierto destinado a los productores locales y sus productos de proximidad.

La actuación será financiada por tres administraciones. La Xunta de Galicia aportará un millón de euros, la Deputación da Coruña otro millón, mientras que al Concello de Ames le corresponden 1.293.003,90 euros, de los que 775.802,34 euros procederán de fondos europeos. El proyecto está integrado en el plan FEDER 2021-2027 a través de Conecta Ames.

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El alcalde, Blas García, destacó que la aprobación del expediente supone un nuevo paso para hacer realidad el proyecto y puso en valor la colaboración entre las distintas administraciones.

El futuro mercado se ubicará en dos parcelas próximas a la avenida da Peregrina, en Bertamiráns: la correspondiente a la Casa de Barbazán y otra en la zona del actual aparcamiento de A Telleira. El ámbito de actuación alcanza los 4.431 metros cuadrados.

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El proyecto contempla 12 puestos de venta en la plaza de abastos, además de un espacio cubierto para la celebración de un mercado de productores locales, que se desarrollará una o dos veces por semana.

También se prevé la ordenación del espacio exterior, que permitirá acoger mercados al aire libre y otras actividades y eventos.

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