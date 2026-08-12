Ames toma medidas ante la prealerta por sequía y prepara nuevas restricciones de agua

El Gobierno local ha celebrado este miércoles una reunión con los departamentos municipales y los organismos implicados

El Concello de Ames ha activado nuevas medidas preventivas ante la situación de prealerta por escasez de agua decretada por la Xunta de Galicia para el sistema del río Tambre, al que pertenece el municipio. El Gobierno local ha celebrado este miércoles una reunión con los departamentos municipales y los organismos implicados en la gestión del abastecimiento para analizar el escenario y preparar nuevas actuaciones.

El Gobierno local solicitará a Augas de Galicia y a la Consellería de Medio Ambiente que intervengan en la infraestructura. Ames recuerda que la Xunta llegó a comprometer una actuación valorada en unos 400.000 euros, pero que finalmente no llegó a ejecutarse.

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Entre las primeras medidas estará el corte de las fuentes públicas y del sistema de riego de parques y jardines, además de la suspensión del suministro de agua en las hortas urbanas. El Concello también mantendrá paralizado el baldeo de calles y el riego de zonas verdes y limitará el uso de agua en las piscinas municipales.

El alcalde de Ames, Blas García, advirtió de que la situación actual es especialmente preocupante por el descenso del nivel del Tambre. Según explicó, la captación se encuentra ya en una situación delicada y el Concello teme que, si el río continúa bajando, llegue un momento en el que no pueda captar agua con normalidad.

Por ello, Augas de Ames estudiará la adquisición de un sistema de bombas que permita garantizar la captación si las tuberías quedan descubiertas. También se analiza la compra de cisternas para poder abastecer a determinados puntos del rural en caso de que fuese necesario.

Una comisión para seguir la situación

El Concello creará además la Comisión da Seca, contemplada en el Plan Municipal de Seca aprobado el pasado mes de junio. El organismo estará integrado por representantes del Gobierno local, técnicos municipales, grupos de la oposición y vecinos o comunidades que dispongan de sistemas propios de abastecimiento.

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La comisión se reunirá por primera vez la próxima semana y mantendrá especial atención sobre los núcleos del rural que no están conectados a la red municipal.

Coordinación con Santiago y Brión

Ames también coordinará sus actuaciones con Santiago de Compostela y Brión. Con este último municipio comparte la potabilizadora situada en la ribera del Tambre, mientras que parte del agua consumida en Ames pasa previamente por la capital gallega.

Por este motivo, responsables de ambos concellos mantendrán una reunión para conocer el estado de la captación compostelana y valorar si es necesario adoptar nuevas medidas.

El Gobierno local también actualizará el bando de ahorro de agua aprobado en julio. Entre las restricciones vigentes se encuentran la prohibición de regar jardines, huertas y zonas verdes, llenar piscinas, lavar vehículos o limpiar espacios exteriores con agua de la red.

Además, la Policía Local recibió instrucciones para vigilar posibles usos indebidos del agua.

Ames volverá a reclamar una actuación en Ponte Maceira

El Concello aprovechará también la situación de prealerta para reclamar de nuevo a la Xunta una solución para la presa de Ponte Maceira, donde continúa produciéndose una fuga de agua que, según los informes técnicos municipales, afecta también a la captación de Ames.

El Gobierno local solicitará a Augas de Galicia y a la Consellería de Medio Ambiente que intervengan en la infraestructura. Ames recuerda que la Xunta llegó a comprometer una actuación valorada en unos 400.000 euros, pero que finalmente no llegó a ejecutarse.