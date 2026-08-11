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Ames

La Escola de Verán de Ames reúne a 191 niños en la primera quincena de agosto

El programa de conciliación suma 28 participantes más que en las mismas fechas del año pasado y desarrolla actividades en tres centros educativos del municipio

Redacción Santiago
11/08/2026 17:53
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El programa de conciliación se desarrolla este verano en el CEIP A Maía, el CEP de Ventín y la EEI de Milladoiro
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La Escola de Verán de Ames cuenta durante esta primera quincena de agosto con 191 niños y niñas participantes, 28 más que en la edición anterior en estas mismas fechas. El programa de conciliación se desarrolla este verano en el CEIP A Maía, el CEP de Ventín y la EEI de Milladoiro.

La iniciativa ofrece durante el período estival una alternativa de ocio y tiempo libre para las familias del municipio, con actividades orientadas a fomentar la convivencia, la tolerancia, la inclusión y el aprendizaje a través del juego y la creatividad. El programa incluye también los servicios de comedor y Bos Días.

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Durante estos primeros días de agosto, las actividades giran en torno a la temática ‘O circo máxico da amizade’, con propuestas relacionadas con las artes escénicas y destinadas a trabajar la inclusión, el respeto, la expresión corporal y el trabajo en equipo.

En concreto, participan 89 niños y niñas en el CEIP A Maía, 50 en la EEI de Milladoiro y 52 en el CEP de Ventín.

La programación de este verano se articula bajo el lema ‘O mapa das emocións: aventuras para crecer’, con una temática diferente en cada quincena. En la primera mitad de julio, los participantes se adentraron en ‘No fondo do mar’, mientras que en la segunda quincena viajaron al espacio a través de ‘Viaxe ao espazo infinito’.

Para cerrar el mes de agosto, la Escola de Verán propone ‘A volta ao mundo en 10 días’, una actividad centrada en la diversidad cultural, la tolerancia y el conocimiento de diferentes contextos socioculturales.

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