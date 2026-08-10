Isolina Martínez pon o broche ás festas da Peregrina
A veciña de 88 anos foi a encargada de dar o pregón que clausurou tamén o programa do Ames en Festas 2026
Isolina Martínez, veciña de Bertamiráns de 88 anos, foi a encargada de dar este domingo o pregón das festas da Peregrina, que puxeron o punto e final ao programa do Ames en Festas 2026.
Durante o seu pregón, Martínez recoñeceu a súa emoción por recibir esta responsabilidade e asegurou que nunca pensara que, con 88 anos, tería "a honra" de dar o pregón das festas da Peregrina.
A pregoeira tamén puxo en valor a evolución experimentada por Ames e, especialmente, por Bertamiráns nas últimas décadas. "Ames e Bertamiráns cambiaron moito, pero a min gústame moito máis o de agora. Un pobo moderno que medra e hai de todo", sinalou.
Pola súa banda, o alcalde de Ames, Blas García, destacou a figura da pregoeira e a súa vinculación co municipio. "Isolina é un exemplo a seguir e representa o Ames de hoxe", afirmou.
A xornada de clausura contou tamén coa sesión vermú e coas últimas actuacións musicais do programa, coa participación da Requinta da Maía, a Banda de Música de Brión e a orquestra Suavecito.
Coa celebración das festas da Peregrina rematou a quinta edición do Ames en Festas, que durante dez xornadas levou actividades musicais e de lecer ao Milladoiro e a Bertamiráns. O programa, que comezou o pasado 31 de xullo, incluíu tamén o Millarock, o Festival Emerxente, a Romaría Urbana e propostas para o público infantil, ademais de manter horarios sen ruído nas atraccións para favorecer unhas festas máis inclusivas.