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Ames

Unas 1.000 personas disfrutan de la segunda edición del Festival Emerxente en Bertamiráns

El parque do Ameneiral reunió a L1gido, Alddara, Fran Saint Laurent, Metan y Dupliss en una cita dedicada a la música urbana gallega emergente

Redacción Santiago
07/08/2026 16:23
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Alddara fue una de las artistas que actúo este jueves
Concello de Ames
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Alrededor de 1.000 personas disfrutaron este jueves de la segunda edición del Festival Emerxente, celebrado en el parque do Ameneiral de Bertamiráns dentro de la programación de Ames en Festas 2026. El momento de mayor afluencia se registró a las 22.00 horas, durante la actuación de L1gido, cabeza de cartel de esta edición.

El artista de Santa Comba compartió escenario con Alddara, Fran Saint Laurent, Metan y Dupliss, cinco representantes de la nueva escena urbana gallega que protagonizaron una tarde de música dirigida especialmente al público joven.

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El Concello de Ames, a través del departamento de Mocidade, volvió a apostar por este festival con el objetivo de dar visibilidad a artistas emergentes y promover la música hecha en Galicia. El parque do Ameneiral volvió a convertirse así en el escenario de una iniciativa que busca consolidarse como escaparate para nuevos talentos del panorama musical gallego.

La buena respuesta del público, con cerca de un millar de asistentes en el momento de mayor afluencia, confirma la acogida de una propuesta que celebró este año su segunda edición dentro de la programación festiva del municipio.

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La programación de Ames en Festas 2026 continuará este sábado con una nueva edición de la Romaría Urbana, que se celebrará en el parque do Ameneiral. La jornada incluirá una sesión vermú, actuaciones de Tabernarias, Moel, Berlai, Maneiro y la orquesta Neverloura, además de actividades para todos los públicos.

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