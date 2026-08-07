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Ames

La Xunta licita las obras de las 79 viviendas públicas de Agriños por 14,7 millones de euros

El edificio contará con pisos de dos, tres y cuatro dormitorios y un plazo de ejecución de unos 19 meses, con el objetivo de que estén listos en 2028

Redacción Santiago
07/08/2026 18:15
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El alcalde de Ames, Blas García, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitaron este viernes la parcela donde se levantará la promoción
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La Xunta ha licitado las obras para construir 79 viviendas públicas en la calle Agriños, en Ames, con un presupuesto de 14,7 millones de euros. El edificio contará con cinco plantas y áticos, albergará viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios y dispondrá de calificación energética A.

El alcalde de Ames, Blas García, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitaron este viernes la parcela donde se levantará la promoción. Las obras tendrán un plazo de ejecución de alrededor de 19 meses, por lo que la previsión es que las viviendas estén finalizadas en 2028.

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Durante la visita, García destacó que se trata de la primera promoción de vivienda pública de nueva construcción en el municipio en muchos años y defendió la colaboración entre administraciones para impulsar este tipo de proyectos. 

Por su parte, Allegue enmarcó la actuación dentro del plan de la Xunta para promover 4.000 viviendas públicas en Galicia y recordó que Ames es uno de los municipios que ha cedido suelo para este programa.

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La promoción forma parte de un concurso de proyectos convocado por la Xunta para el diseño del edificio. A la segunda fase han pasado seis propuestas, elegidas entre las 122 presentadas, y está previsto que el proyecto ganador se conozca a mediados de septiembre.

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