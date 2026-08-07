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Ames

El acusado del atropello mortal de Bertamiráns viajó desde Lugo para enfrentarse con la víctima por un desacuerdo

Ambos se conocían desde hacía aproximadamente un año y tenían relación por actividades vinculadas con el sector de la automoción

Europa Press
07/08/2026 15:18
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El detenido por el atropello mortal sucedido este miércoles en Bertamiráns, en el municipio coruñés de Ames, se desplazó desde Lugo en un turismo de alta gama para enfrentarse a la víctima, con el que había tenido una discrepancia previa.

Así lo ha confirmado la Guardia Civil que, según los primeros indicios recabados, ha explicado que ambos tuvieron un altercado físico en la intersección de la avenida da Mahía con la avenida da Peregrina.

Tras el enfrentamiento, la víctima se fue caminando en dirección a su domicilio habitual, situado "a escasa distancia". En ese momento, el agresor accedió a su vehículo y efectuó un cambio de sentido "de forma brusca" e incrementó "notablemente" la velocidad hacia el punto donde caminaba el otro involucrado.

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Cuando se disponía a cruzar la calzada, el vehículo impactó frontalmente contra él a gran velocidad, lo que provocó que saliese despedido y sufriese traumatismos "de extrema gravedad" al golpear contra el firme.

A continuación, destaca la Guardia Civil, el conductor abandonó la zona de manera inmediata ante la llegada de personas del entorno de la víctima.

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Instantes después, los agentes localizaron al sospechoso en las inmediaciones del término municipal y procedieron a la inspección del vehículo implicado, practicándose su detención como presunto autor del delito investigado.

Además, las investigaciones desarrolladas permitieron determinar que ambos mantenían relación desde hacía aproximadamente un año por actividades vinculadas al sector de la automoción.

Está previsto que el detenido pase este viernes a disposición judicial.

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