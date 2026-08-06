La Guardia Civil investiga como asesinato el atropello de Bertamiráns al apreciar alevosía

Coche de la Guardia Civil

La Guardia Civil investiga como un presunto delito de asesinato el atropello ocurrido en la madrugada del miércoles en Bertamiráns, en el municipio de Ames, al apreciar de forma indiciaria circunstancias compatibles con la alevosía.

El instituto armado detuvo al supuesto autor de los hechos, que se dio a la fuga tras el atropello y dejó a la víctima en situación de muerte cerebral.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Santiago asumió la investigación tras recibir el atestado elaborado por la Policía Local de Ames. El atropello se produjo sobre las 00.45 horas en un paso de peatones de Bertamiráns y las primeras diligencias ya apuntaban a que había sido intencionado.

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Según la investigación, momentos antes del suceso el presunto autor y la víctima mantuvieron una discusión en la vía pública. Posteriormente, el investigado accedió a su vehículo, realizó una maniobra y se dirigió hacia el lugar donde se encontraba la víctima, a la que embistió violentamente antes de abandonar el lugar.

En la investigación también ha participado la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña, encargada de la inspección técnico-ocular del lugar de los hechos.

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Las diligencias ya han sido remitidas al juzgado de guardia competente, mientras la Guardia Civil mantiene la investigación abierta y no facilitará más información mientras continúen las actuaciones judiciales.