Detienen al presunto autor de un atropello intencionado en Ames en el que la víctima falleció

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un atropello intencionado en Bertamiráns, en la localidad coruñesa de Ames, en el que la víctima falleció.

Según han confirmado fuentes del Instituto Armado, los hechos sucedieron durante la madrugada de este miércoles, sobre las 01.00 horas.

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Efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar movilizados por el 112 Galicia y comprobaron que el presunto autor se había dado a la fuga.

Mientras, el herido fue trasladado en estado grave al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde falleció esta madrugada.

Al punto, además de dos ambulancias del 061, también acudió personal sanitario del PAC de Bertamiráns, agentes la Policía Local de Ames y miembros de Protección Civil del municipio.

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En la tarde de este miércoles, el equipo de Policía Judicial ha detenido al presunto autor de los hechos por un delito de homicidio doloso.