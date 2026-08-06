Ames repartirá 1.600 gafas máis para observar a eclipse do 12 de agosto

O fenómeno comezará ás 19.31 horas, alcanzará o seu máximo ás 20.29 e rematará ás 21.22

O Concello de Ames distribuirá 1.600 gafas homologadas máis para observar con seguridade a eclipse solar do vindeiro 12 de agosto, despois de esgotar as 2.000 unidades entregadas no mes de xullo. As novas gafas estarán dispoñibles nas Casas da Cultura de Bertamiráns e O Milladoiro e, o luns 10 de agosto, tamén se repartirán nos locais sociais de Tapia, Trasmonte e Bugallido ata fin de existencias.

Segundo o Observatorio Astronómico Nacional, a eclipse poderá verse en Ames nun 99,96 % da súa totalidade. O fenómeno comezará ás 19.31 horas, alcanzará o seu máximo ás 20.29 e rematará ás 21.22.

As Cancelas regalará gafas homologadas para observar el eclipse solar Más información

O Concello lembra que é imprescindible utilizar lentes homologadas e desaconsella empregar métodos caseiros ou observar o Sol con prismáticos, telescopios ou cámaras sen filtros específicos. Tamén recomenda evitar os montes debido ao risco de incendios forestais.

Como mellores puntos para seguir a eclipse sinala o parque do Milladoiro, o miradoiro do campo da festa e usos múltiples de Bugallido e o miradoiro do Bosque do Peregrino, na aldea de Ventosa.