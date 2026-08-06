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Ames

Ames repartirá 1.600 gafas máis para observar a eclipse do 12 de agosto

O municipio poderá ver o fenómeno nun 99,96 % da súa totalidade e recomenda tres puntos para a súa observación segura

Redacción Santiago
06/08/2026 18:20
O fenómeno comezará ás 19.31 horas, alcanzará o seu máximo ás 20.29 e rematará ás 21.22
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O Concello de Ames distribuirá 1.600 gafas homologadas máis para observar con seguridade a eclipse solar do vindeiro 12 de agosto, despois de esgotar as 2.000 unidades entregadas no mes de xullo. As novas gafas estarán dispoñibles nas Casas da Cultura de Bertamiráns e O Milladoiro e, o luns 10 de agosto, tamén se repartirán nos locais sociais de Tapia, Trasmonte e Bugallido ata fin de existencias.

Segundo o Observatorio Astronómico Nacional, a eclipse poderá verse en Ames nun 99,96 % da súa totalidade. O fenómeno comezará ás 19.31 horas, alcanzará o seu máximo ás 20.29 e rematará ás 21.22.

Las gafas homologadas son imprescindibles para observar el eclipse con seguridad

As Cancelas regalará gafas homologadas para observar el eclipse solar

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O Concello lembra que é imprescindible utilizar lentes homologadas e desaconsella empregar métodos caseiros ou observar o Sol con prismáticos, telescopios ou cámaras sen filtros específicos. Tamén recomenda evitar os montes debido ao risco de incendios forestais.

Como mellores puntos para seguir a eclipse sinala o parque do Milladoiro, o miradoiro do campo da festa e usos múltiples de Bugallido e o miradoiro do Bosque do Peregrino, na aldea de Ventosa.

El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 será visible desde distintos tramos del Camino de Santiago, con especial afluencia prevista en rutas como el Camino Francés y el Portugués

La Catedral de Santiago organizó una procesión ante el temor que provocó un eclipse solar en 1684

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