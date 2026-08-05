El Festival Emerxente reúne este jueves en Ames a Lg1do y otros referentes de la música urbana gallega
El parque do Ameneiral acogerá desde las 20.00 horas la segunda edición de esta cita organizada por el Concello dentro de Ames en Festas
El parque do Ameneiral de Bertamiráns acogerá este jueves, 6 de agosto, desde las 20.00 horas, la segunda edición del Festival Emerxente, una cita organizada por el departamento de Mocidade del Concello de Ames dentro de la programación de Ames en Festas 2026.
El cartel estará encabezado por L1gido, una de las revelaciones de la música urbana gallega. El artista de Santa Comba llega al festival tras situar este año el tema Darche, en colaboración con Guzmen, entre los éxitos virales de Spotify. Junto a él actuarán la rianxeira Alddara, el santiagués Fran Saint Laurent, el bertamirense Dupliss y Metan, vecino de Brión, que ya participó en la primera edición del certamen.
El Festival Emerxente volverá a convertir el parque do Ameneiral en un escaparate para la música urbana hecha en Galicia, con una programación dirigida especialmente al público joven.