El BNG de Ames critica o nome de Gerardo Fernández Albor para o novo Ceip
Propón que o centro se denomine provisionalmente Ceip O Milladoiro
BNG de Ames acusou este mércores ao PP de utilizar a escola pública como un "instrumento de propaganda ideolóxica" tras a decisión da Xunta de dar ao novo colexio do Milladoiro o nome de Gerardo Fernández Albor. A formación nacionalista considera que a elección responde a unha visión partidista da historia e critica que se adoptase sen contar coa comunidade educativa nin co Concello de Ames.
Os nacionalistas sosteñen que resulta "inadmisible" presentar a Fernández Albor como referente para un centro educativo. Neste sentido, lembran que participou no bando franquista durante a Guerra Civil e que en 1938 recibiu formación militar como piloto na Luftwaffe, a forza aérea da Alemaña nazi.
O BNG propón que o centro leve provisionalmente o nome de Ceip O Milladoiro e que sexa a futura comunidade educativa, a través do Consello Escolar e co informe favorable do Concello, quen decida a súa denominación definitiva, tal e como recolle a normativa.
A formación considera ademais que os nomes dos centros educativos "non son neutros", senón que transmiten valores ás novas xeracións, polo que entende que unha escola pública debe representar a democracia, a convivencia e os dereitos humanos.
No comunicado, o BNG tamén critica o que cualifica de "silencio cómplice" do PSOE de Ames por non cuestionar a decisión da Xunta, e insta ao Goberno galego a rectificar para evitar, ao seu xuízo, un uso partidista das institucións educativas.