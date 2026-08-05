Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

El BNG de Ames critica o nome de Gerardo Fernández Albor para o novo Ceip

Propón que o centro se denomine provisionalmente Ceip O Milladoiro 

Redacción Santiago
05/08/2026 13:04
20260804NovoCEIPFernandezAlborMilladoiro4
As autoridades na súa visita ao centro escolar
Luis Polo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

BNG de Ames acusou este mércores ao PP de utilizar a escola pública como un "instrumento de propaganda ideolóxica" tras a decisión da Xunta de dar ao novo colexio do Milladoiro o nome de Gerardo Fernández Albor. A formación nacionalista considera que a elección responde a unha visión partidista da historia e critica que se adoptase sen contar coa comunidade educativa nin co Concello de Ames.

Os nacionalistas sosteñen que resulta "inadmisible" presentar a Fernández Albor como referente para un centro educativo. Neste sentido, lembran que participou no bando franquista durante a Guerra Civil e que en 1938 recibiu formación militar como piloto na Luftwaffe, a forza aérea da Alemaña nazi.

O BNG propón que o centro leve provisionalmente o nome de Ceip O Milladoiro e que sexa a futura comunidade educativa, a través do Consello Escolar e co informe favorable do Concello, quen decida a súa denominación definitiva, tal e como recolle a normativa.

WhatsApp Image 2026-08-04 at 13.50.03 (2)

La Xunta prevé que el nuevo Ceip Gerardo Fernández Albor abra sus puertas en el curso 2027/28

Más información

A formación considera ademais que os nomes dos centros educativos "non son neutros", senón que transmiten valores ás novas xeracións, polo que entende que unha escola pública debe representar a democracia, a convivencia e os dereitos humanos.

No comunicado, o BNG tamén critica o que cualifica de "silencio cómplice" do PSOE de Ames por non cuestionar a decisión da Xunta, e insta ao Goberno galego a rectificar para evitar, ao seu xuízo, un uso partidista das institucións educativas.

WhatsApp Image 2026-08-04 at 13.50.03

Sumar Terras de Compostela rechaza que el nuevo Ceip de O Milladoiro lleve el nombre de Gerardo Fernández Albor

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

20260804NovoCEIPFernandezAlborMilladoiro4

El BNG de Ames critica o nome de Gerardo Fernández Albor para o novo Ceip
redacción santiago
WhatsApp Image 2026-08-04 at 13.50.03

Sumar Terras de Compostela rechaza que el nuevo Ceip de O Milladoiro lleve el nombre de Gerardo Fernández Albor
redacción santiago
WhatsApp Image 2026-08-04 at 13.50.03 (2)

La Xunta prevé que el nuevo Ceip Gerardo Fernández Albor abra sus puertas en el curso 2027/28
redacción santiago
casa do concello de ames

La Xunta licita la construcción de 79 viviendas públicas en O Milladoiro por más de 14,7 millones
Europa Press