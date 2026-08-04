Sumar Terras de Compostela rechaza que el nuevo Ceip de O Milladoiro lleve el nombre de Gerardo Fernández Albor

Las autoridades revisaron hoy las obras Concello de Ames

Sumar Terras de Compostela mostró este martes su rechazo a la decisión de la Xunta de dar el nombre de Gerardo Fernández Albor al nuevo Ceip de O Milladoiro y reclamó que la elección se realice mediante un proceso participativo en el que intervengan la futura comunidad educativa y el Concello de Ames.

Sumar argumenta que a elección é "desacertada" porque considera que Gerardo Fernández Albor "combateu no bando franquista durante a Guerra Civil e recibiu formación militar na Luftwaffe alemá en 1938", uns antecedentes que, ao seu xuízo, "non representan os valores democráticos que deben inspirar a escola pública".

La secretaria comarcal de Sumar, Eli Cabeza Romero, sostuvo que "os centros educativos non só transmiten coñecementos, tamén educan en valores. As persoas que lles dan nome convértense en referentes para a infancia e a mocidade, polo que deben representar un compromiso inequívoco coa democracia, os dereitos humanos e a convivencia".

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La organización también criticó que la Xunta anunciase el nombre del colegio "sen abrir ningún proceso de participación nin consultar á comunidade educativa ou ao Concello de Ames tal e como esixe a normativa".

A su juicio, mientras el centro permanezca en construcción debería mantener una denominación provisional vinculada al territorio, como CEIP O Milladoiro, y dejar que sea el futuro consejo escolar el que proponga el nombre definitivo, con el correspondiente informe municipal.

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Por ello, Sumar pidió a la Xunta que retire la denominación aprobada y abra un procedimiento "público, transparente e participativo" para decidir el nombre del nuevo colegio.