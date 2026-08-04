La Xunta prevé que el nuevo Ceip Gerardo Fernández Albor abra sus puertas en el curso 2027/28

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el alcalde de Ames, Blas García, Cedida

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el alcalde de Ames, Blas García, visitaron este martes las obras de construcción del nuevo Ceip Gerardo Fernández Albor, en O Milladoiro, cuya apertura está prevista para el inicio del curso 2027/28.

Según explicó el titular de Educación, los trabajos avanzan conforme al calendario previsto y actualmente está ejecutado aproximadamente un tercio de la obra. La previsión es que el edificio esté finalizado antes de septiembre de 2027 para que pueda entrar en funcionamiento con el comienzo del siguiente curso escolar.

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La Xunta destina más de 11,6 millones de euros a la construcción del nuevo colegio, que será el primero diseñado íntegramente conforme al Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica.

El edificio contará con una superficie construida de 4.886 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con seis aulas de Educación Infantil, doce de Primaria, cuatro aulas de apoyo y desdoble, aula de música, sala de usos múltiples, biblioteca, gimnasio, comedor, un Polo Creativo y dependencias administrativas.

Durante la visita, Blas García defendió la colaboración entre administraciones para sacar adelante proyectos de interés para el municipio.

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"A Xunta de Galicia ten unha cor política distinta á do Goberno Municipal de Ames, pero iso non impide que teñamos todos a vontade de poder chegar a acordos, poder facer cesións, poder facer o que nos toca a cada un no seu momento", señaló el regidor, que recordó que el Concello asumirá la urbanización de la parte frontal del centro.

El Consello de la Xunta aprobó este lunes que el nuevo colegio lleve el nombre de Gerardo Fernández Albor, primer presidente electo de la Xunta de Galicia.

Además de esta actuación, la Consellería de Educación está ejecutando otras inversiones en Ames, entre ellas la ampliación del Ceip Agro do Muíño y actuaciones de mejora en varios centros educativos del municipio.